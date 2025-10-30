Công ty Chang Shin Việt Nam ủng hộ hơn 3,1 tỷ đồng giúp đồng bào vùng lũ

Nhịp cầu nhân ái

Ngày 30-10, tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, Công ty Chang Shin Việt Nam đã trao tặng 3,152 tỷ đồng  nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Ông Kim Si Jung, Tổng Giám đốc Công ty Chang Shin Việt Nam phát biểu tại buổi trao tiền ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong chiến dịch “Chung tay vượt lũ”.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Kim Si Jung, Tổng Giám đốc Công ty Chang Shin Việt Nam cho biết, mặc dù là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, nhưng Chang Shin đã gắn bó và phát triển cùng Việt Nam suốt nhiều năm qua. “Công ty có 3 nhà máy sản xuất giày Nike tại Đồng Nai, nơi có hơn 10.000 lao động là người con của miền Bắc và miền Trung. Khi đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ, chúng tôi mong muốn đóng góp phần nhỏ bé để chia sẻ khó khăn, cùng cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai", ông Kim Si Jung chia sẻ.

Ông Kim Si Jung trao bảng tượng trưng ủng hộ cho ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng lẵng hoa cảm ơn đến lãnh đạo Công ty Chang Shin Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trao thư cảm ơn đến lãnh đạo Công ty Chang Shin Việt Nam

Chang Shin Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại Đồng Nai, từ hỗ trợ người lao động, học sinh nghèo đến các chương trình vì cộng đồng trên cả nước.

BÙI LIÊM

