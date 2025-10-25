Chương trình "Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác" tiếp nhận 237 đơn vị máu

Ngày hội đã thu hút đông đảo sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một và người dân địa phương tham gia. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 237 đơn vị máu, mỗi đơn vị 350ml.

Ngày 25-10, tại phường Phú Lợi, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Khám sàng lọc sức khỏe cho các tình nguyện viên

Với chủ đề "Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác", ngày hội đã thu hút 300 tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một và người dân địa phương tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 237 đơn vị máu, mỗi đơn vị 350ml.

Ông Vũ Văn Hùng (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao thư cảm ơn cho Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Mỗi giọt máu trao đi tại ngày hội sẽ góp phần tích cực vào công tác điều trị cho những bệnh nhân cần máu trong thời gian tới.

CAO SƠN