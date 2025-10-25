Nhịp cầu nhân ái

Chương trình "Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác" tiếp nhận 237 đơn vị máu

SGGPO

Ngày hội đã thu hút đông đảo sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một và người dân địa phương tham gia. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 237 đơn vị máu, mỗi đơn vị 350ml.

Ngày 25-10, tại phường Phú Lợi, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

z7153710835577_c950736022efe936079ae98737ec6684.jpg
Khám sàng lọc sức khỏe cho các tình nguyện viên

Với chủ đề "Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác", ngày hội đã thu hút 300 tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một và người dân địa phương tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 237 đơn vị máu, mỗi đơn vị 350ml.

z7153902520384_be4e59232864098c9baa669b5bd0f182.jpg
Ông Vũ Văn Hùng (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao thư cảm ơn cho Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Mỗi giọt máu trao đi tại ngày hội sẽ góp phần tích cực vào công tác điều trị cho những bệnh nhân cần máu trong thời gian tới.

Tin liên quan
CAO SƠN

Từ khóa

hiến máu tình nguyện Chữ thập đỏ TPHCM tình nguyện viên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn