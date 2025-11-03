Ấm lòng bữa cơm trưa 0 đồng

Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long (số 125 đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) mỗi buổi trưa đều rộn ràng tiếng nói cười, chào nhau thân tình. Ở nơi đó, những bữa cơm trưa 0 đồng đang lặng lẽ mang lại niềm vui, san sẻ tình người cho hàng trăm phận đời khó khăn.

Bữa cơm của tình người

Mỗi buổi trưa, ông Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1955, ngụ phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) đều đặn dắt chiếc xe đạp cũ ghé vào Bếp cơm 0 đồng ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long. Nghề bán vé số khiến ông rong ruổi khắp phố phường, sáng đi sớm, trưa ghé bếp ăn vội bữa cơm rồi tiếp tục mưu sinh đến chiều. Ông tâm sự: “Cơm ở đây ngon lắm, có canh, có món mặn, món xào, ăn no bụng, lại thấy ấm lòng. Mọi người thân thiện, coi nhau như người nhà”.

Ở một góc nhỏ, anh Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 1979, xã An Bình), bị khuyết tật chân, mang theo cặp lồng đến nhận cơm. “Mấy cô chú ở đây thấy tôi tới là múc cơm giúp liền. Nhờ có bếp cơm này mà tôi không còn lo bữa trưa,” anh Hợp xúc động nói. Với người gặp khó khăn, Bếp cơm 0 đồng không chỉ giúp họ có bữa ăn no, mà còn là nơi chan chứa tình người, nơi lòng biết ơn và yêu thương được trao gửi mỗi ngày.

Theo ông Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, Bếp cơm 0 đồng hoạt động từ ngày 28-6-2025, với mong muốn hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo, bán vé số… có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hàng ngày. Bếp cơm không chỉ giúp họ giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt mà còn thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng.

Những tình nguyện viên hết lòng để duy trì Bếp cơm 0 đồng

Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, bếp đã phục vụ hàng chục ngàn suất cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn... Mỗi ngày, bếp phục vụ khoảng 300 suất cơm miễn phí, với chi phí trung bình từ 12.000-15.000 đồng/phần. Tất cả kinh phí, thực phẩm, nhân lực đều do các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay góp sức.

Ông Từ Minh Điền cho biết: “Để thuận tiện cho hoạt động, chúng tôi thành lập Ban điều hành bếp cơm trực thuộc hội, chịu trách nhiệm vận động nguồn thực phẩm, tổ chức nấu ăn và phục vụ bà con từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Bếp không chỉ cung cấp những bữa ăn miễn phí, mà còn là cầu nối để lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy lòng thiện nguyện trong cộng đồng”.

Thực đơn mỗi ngày được thay đổi linh hoạt, phong phú món mặn và món chay. Cơm trắng nóng hổi, món mặn thơm ngon, món xào tươi mới, canh rau dân dã, tất cả đều được nấu bằng tấm lòng. Người đến ăn được bố trí chỗ ngồi gọn gàng, sạch sẽ, ai nấy đều vui vẻ, biết ơn.

Không chỉ người có hoàn cảnh khó khăn, cũng có những công nhân viên đến ăn trải nghiệm, sau khi ăn xong họ gửi lại một ít hiện vật như một lời tri ân, tấm lòng để chung sức với những thành viên trong hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười sau bữa ăn chính là lời cảm ơn chân thành nhất dành cho những người đang âm thầm góp sức phía sau gian bếp.

Những tấm lòng thầm lặng

Bếp cơm 0 đồng được duy trì bởi một nhóm tình nguyện viên gắn bó và đầy tâm huyết. Họ không quản nắng mưa, sáng sớm đã có mặt để chuẩn bị rau củ, nấu nướng, dọn bàn, phục vụ.

Bà Phạm Thị Phương Thảo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban điều hành bếp cơm, là một trong những thành viên ấy. Bà chia sẻ, bếp được duy trì từ tấm lòng của các nhà hảo tâm và tình nguyện viên, với mong muốn mang hơi ấm đến những người yếu thế trong xã hội. Có những ngày thiếu thực phẩm, bà Thảo và anh em trong nhóm sẵn sàng góp tiền túi mua thêm để mọi người đều có phần ăn trọn vẹn.

“Cực thì có, nhưng nhìn bà con ăn ngon miệng, mọi mệt nhọc đều tan biến”, bà Thảo chia sẻ. Trong gian bếp nhỏ ấy không chỉ có mùi cơm mới, mà còn lan tỏa hương vị của tình người, của sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Trong số những tình nguyện viên gắn bó với bếp cơm nghĩa tình, bà Lê Thị Thúy Mai (phường Long Châu) là một hình ảnh khiến nhiều người xúc động. Ở tuổi ngoài 60, mái tóc đã bạc nhưng ngày nào bà cũng đến phụ giúp dọn dẹp, rửa chén bát. Đôi tay gầy gò, bước chân chậm rãi, song ánh mắt bà luôn ánh lên niềm vui khi được góp sức nhỏ bé cho cộng đồng.

“Tôi lớn tuổi rồi, chỉ rửa chén, quét dọn thôi mà vui lắm, thấy lòng mình nhẹ nhõm, khỏe khoắn”, bà Mai nói. Với bà, niềm hạnh phúc đến từ những việc giản dị. Còn với mọi người trong bếp, sự hiện diện của bà là nguồn động viên ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia. Từng phần cơm, từng nụ cười nơi đây đều thấm đẫm tình người, kết nối yêu thương giữa những tấm lòng thiện nguyện.

Buổi trưa, mặt trời đứng bóng, căn bếp nhỏ ở Vĩnh Long vẫn rộn ràng tiếng xoong chảo, tiếng cười nói thân quen. Giữa phố thị ồn ào, Bếp cơm 0 đồng vẫn lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Ở đó, tình người được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất.

Ông Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, cho biết, hiện Bếp cơm 0 đồng đã được nhân rộng thêm cơ sở 2 tại phường Thanh Đức. “Chúng tôi mong rằng mô hình này sẽ lan tỏa đến nhiều nơi khác. Một bữa cơm không đáng bao nhiêu tiền, nhưng giá trị tinh thần, sự ấm lòng mà nó mang lại thì không thể đong đếm. Những câu chuyện giản dị nơi Bếp cơm 0 đồng đã góp thêm gam màu đẹp vào bức tranh nghĩa tình của quê hương Vĩnh Long”, ông chia sẻ.

TÍN HUY