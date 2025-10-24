Binh đoàn 15 hỗ trợ gần 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 24-10, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) cho biết đã trích gần 1 tỷ đồng từ Quỹ “Phòng, chống thiên tai” để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người lao động và thân nhân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 năm 2025.

Ngay sau bão, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã chỉ đạo các đơn vị rà soát thiệt hại, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho 446 trường hợp, trong đó có 50 cán bộ, chiến sĩ, người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc và 396 thân nhân sinh sống tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) trao hỗ trợ cho 60 gia đình cán bộ, chiến sĩ và người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 10 với số tiền trên 120 triệu đồng

Đại tá Đặng Quang Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15, cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Binh đoàn luôn chú trọng chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động. Việc hỗ trợ lần này nhằm giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác".

HỮU PHÚC