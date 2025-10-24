Binh đoàn 15 hỗ trợ gần 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

Ngay sau bão, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã chỉ đạo các đơn vị rà soát thiệt hại, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho 446 trường hợp, trong đó có 50 cán bộ, chiến sĩ, người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc và 396 thân nhân sinh sống tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung.
Đại tá Đặng Quang Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15, cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Binh đoàn luôn chú trọng chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động. Việc hỗ trợ lần này nhằm giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác".