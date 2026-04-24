Masan hướng tới mục tiêu 13.000 cửa hàng bán lẻ toàn quốc

Năm 2026, Masan hướng tới đạt lợi nhuận 1.000 tỷ đồng, đồng thời dự kiến mở rộng mạng lưới lên khoảng 6.100 cửa hàng, chủ yếu là khu vực nông thôn và tiến tới mục tiêu 13.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2030.

Sáng 24-4, tại TPHCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (cùng các công ty thành viên Masan Consumer (MCH) và Masan MEATLife (MML) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với chủ đề “Đại Kết Nối - The Great Connectivity”, định hình chiến lược phát triển mới dựa trên nền tảng “Hệ điều hành tiêu dùng” (Consumer Operating System - COS).

Quang cảnh hội đồng cổ đông. Ảnh: THANH NGÂN

Theo Masan, thị trường tiêu dùng - bán lẻ Việt Nam còn phân mảnh, chi phí vận hành cao khiến người tiêu dùng phải trả thêm khoảng 15%-20% cho hàng thiết yếu. Do đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng COS nhằm kết nối nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng trong một hệ sinh thái thống nhất, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Ở trụ cột bán lẻ, sau quá trình tái cấu trúc, WinCommerce (đơn vị vận hành WinMart/WinMart+/WiN) đã cải thiện rõ hiệu quả kinh doanh, giảm khoảng 30% chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng so với năm 2020. Từ mức lỗ 3.700 tỷ đồng năm 2019, doanh nghiệp hướng tới đạt lợi nhuận 1.000 tỷ đồng vào năm nay. Masan dự kiến mở rộng mạng lưới lên khoảng 6.100 cửa hàng trong năm 2026, tập trung khu vực nông thôn, tiến tới mục tiêu 13.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2030.

Cổ đông tham dự tại hội nghị. Ảnh: THANH NGÂN

Bên cạnh đó, Masan còn triển khai nền tảng Retail Supreme nhằm hiện đại hóa kênh bán lẻ truyền thống. Đến nay, mạng lưới điểm bán được phục vụ trực tiếp đã đạt 560.000, tăng 2,3 lần so với trước, và mục tiêu mở rộng lên 1 triệu điểm vào cuối năm 2026. Mô hình này giúp gia tăng số lượng sản phẩm trên mỗi đơn hàng, cải thiện trưng bày và nâng cao hiệu quả bán hàng. Masan cũng đẩy mạnh mô hình WIN+, kết hợp giữa bán lẻ truyền thống và hiện đại, hướng tới hợp tác với 70.000 cửa hàng đối tác.

Về thương hiệu, Masan định hướng phát triển hệ sinh thái sản phẩm mạnh với mục tiêu xây dựng 16 “Mega Brand” của MCH, 3 Mega Brand của MML và 25-50 nhãn hàng riêng quy mô lớn của WinCommerce. Đặc biệt, Masan MEATLife tập trung mở rộng thị trường thịt có thương hiệu – hiện mới chiếm khoảng 2% – thông qua hệ thống phân phối rộng khắp.

Cổ đông tham quan các sản phẩm của Masan. Ảnh: THANH NGÂN

Ở nền tảng công nghệ, hệ sinh thái cOS được vận hành bởi WinX với 15 triệu hội viên, hướng tới 50 triệu người dùng. Nền tảng Digital 4P giúp tối ưu toàn diện từ điểm bán, sản phẩm, giá đến khuyến mãi dựa trên dữ liệu tiêu dùng theo thời gian thực. Hệ thống chuỗi cung ứng Supra ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhằm dự báo nhu cầu, tối ưu tồn kho và tự động hóa vận hành.

Năm nay, Masan đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh với doanh thu toàn tập đoàn tăng 20%, lợi nhuận cải thiện đáng kể tại các đơn vị thành viên. Doanh nghiệp kỳ vọng tạo ra 500 triệu USD dòng tiền trong năm nay và hướng tới 1 tỷ USD vào năm 2030.

Phát biểu tại đại hội, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group, nhấn mạnh: “Đại Kết Nối không chỉ là chiến lược kinh doanh mà còn là cam kết dài hạn, nhằm tạo ra giá trị bền vững cho người tiêu dùng, đối tác và cổ đông, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiêu dùng Việt Nam”.

QUỐC HÙNG