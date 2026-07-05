Phá đường dây rửa tiền: Khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng

Ngày 5-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên ngân hàng, để điều tra hành vi rửa tiền.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can lợi dụng vị trí công tác để mở tài khoản trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố các bị can: L.T.S. (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên), N.A.T. (SN 1989, trú Hà Nội) về tội "Rửa tiền". Trong đó, một đối tượng bị bắt tạm giam, một đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là diễn biến mới của quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, có nhiều nhân viên tại một số ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các tài khoản doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Riêng S. và T. lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ việc chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy vết của cơ quan chức năng.

Công an TP Đà Nẵng thi hành quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi rửa tiền

Đến nay, chuyên án được Công an TP Đà Nẵng khởi tố 97 đối tượng liên quan các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

XUÂN QUỲNH