Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Đối tượng đã thay trang phục khi bỏ trốn

Sáng 4-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có thông báo đề nghị cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ giết người xảy ra tối 2-7, tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là ông H.H.H. (sinh năm 1979, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Ghi nhận ban đầu, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng từ 1,64m đến 1,70m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của một hãng xe công nghệ, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép. Phương tiện đối tượng sử dụng có đặc điểm giống xe mô tô Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát). Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Đại tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (điện thoại: 0905.239.279); đồng chí Trung tá Hòa Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tham mưu (điện thoại: 0974.004.747) hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng. Mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như báo SGGP đã đưa tin, khoảng 18 giờ 50 ngày 2-7, ông H. đang ngồi uống nước và trò chuyện với một phụ nữ trên đường Trần Nhật Duật, thì bất ngờ có một người đàn ông bịt kín khẩu trang, mặc áo khoác của một hãng xe công nghệ tiếp cận. Lúc này, đối tượng rút súng, bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái của nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát, ông H. đã tử vong tại chỗ.

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MAI CƯỜNG