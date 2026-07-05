Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng

Ngày 5-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với 6 đối tượng

Các bị can bị khởi tố là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên công ty, chỉ huy trưởng công trình, gồm: Lê Anh Tuấn (sinh năm 1986, trú tại xã Sơn Giang), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1984, trú tại xã Hương Sơn), Phạm Quang Ninh (sinh năm 1986, trú tại xã Hương Sơn), Nguyễn Toàn Trung (sinh năm 1993, trú tại xã Nghi Xuân), cùng tỉnh Hà Tĩnh; Doãn Mạnh Đồng (sinh năm 1991, trú tại phường Vinh Lộc), Lê Huy (sinh năm 1980, trú tại phường Vinh Phú), cùng tỉnh Nghệ An.

Kết quả điều tra xác định, các bị can là cá nhân thuộc các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để lập hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, hoàn công công trình.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và nhiều bị can liên quan đến hành vi làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan điều tra thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã làm giả số lượng lớn phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để đưa vào hồ sơ các công trình, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 15 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, rà soát các công trình, dự án có dấu hiệu sử dụng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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