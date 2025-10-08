Thủ tướng: Dứt khoát không để người dân vùng lũ thiếu ăn, thiếu mặc

Chiều 8-10, tại tỉnh Thái Nguyên, sau khi đi thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai trên địa bàn với các biện pháp cả trước mắt và lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai ở Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Chỉ đạo 9 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương; hỗ trợ người dân, tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; khôi phục ngay các cơ sở y tế, trạm xá để chăm lo cho người bệnh, trường lớp để học sinh tới trường, các cơ quan hoạt động trở lại bình thường.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, vào cuộc với tinh thần khẩn trương nhất, trách nhiệm nhất, bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt; đặt an toàn, tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Các địa phương trong tỉnh phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ", trong đó tập trung ưu tiên đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị chia cắt, cô lập.

Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2026.

* Trong diễn biến liên quan, trưa 8-10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân tại khu vực bị ngập lụt do vỡ đê bối tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh

Thống kê ban đầu cho thấy, mưa lũ ở Bắc Ninh đã làm 3 người chết (2 người do lũ cuốn, 1 người do sét đánh); 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 2.984ha đất nông nghiệp bị ngập úng. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền có các phương án chủ động ứng phó với thiên tai, mưa bão, lụt thời gian tới. Trước mắt là khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử lần này, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

* Cũng trong ngày 8-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thị sát, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi động viên người dân tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các xã ven sông, suối, vùng trũng. Đỉnh lũ sông Bằng vượt mức báo động III là 3,29m.

Đến nay, tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 5.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông;... thiệt hại ước tính ban đầu trên 1.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: BÁO CAO BẰNG

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị Trung ương bổ sung phương tiện cứu hộ phù hợp với địa hình đô thị và vùng nông thôn miền núi, đặc biệt là xuồng cao su đáy nhôm, máy nhỏ gọn, dễ cơ động qua các vật cản như hàng rào, cây tre, đường hẹp.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, xây dựng phương án trang bị phương tiện cứu hộ đặc thù cho miền núi; đồng thời sớm nghiên cứu giải pháp công trình lâu dài như nâng cao hệ thống kè, đê bảo vệ khu dân cư, nhằm ứng phó với lũ lịch sử có thể tái diễn…

LÂM NGUYÊN