Miền Bắc mưa mát 1 tuần, miền Nam hết nóng từ chiều 27-5

Cơn mưa đêm 25-5 ở Hà Nội. Ảnh: MAI MAI

Theo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay 26-5, Nam bộ sẽ có nắng nóng diện rộng. Trong khi, Bắc bộ và Thanh Hóa sáng 26-5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau giảm mưa rào, ngày nắng. Còn ở Trung bộ, ngày 26-5, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Phú Yên sẽ có nắng nóng.

Từ ngày 27-5, nắng nóng ở Trung bộ sẽ gia tăng cường độ và mở rộng phạm vi tác động từ Thanh Hóa đến Phú Yên, có nơi nắng nóng gay gắt. Tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 30-5.

Từ ngày 27-5, dự báo đợt nắng nóng ở Nam bộ giảm. Chiều tối 27-5, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối 27-5 đến ngày 4-6, hình thái chiều tối và tối có mưa rào kèm dông sẽ duy trì ở Nam bộ và Tây Nguyên.

Ở Bắc bộ từ ngày 27-5 đến 31-5 liên tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 1-6 đến 4-6 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trời dịu mát.

PHÚC VĂN