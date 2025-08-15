TPHCM tăng cường phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình mùa mưa bão 2025

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai, ngăn triều cường, chống ngập úng, sạt lở, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều và hồ chứa nước.

Ngày 15-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai, ngăn triều cường, chống ngập úng, sạt lở, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều và hồ chứa nước.

TPHCM triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai, ngăn triều cường, chống ngập úng, sạt lở, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều và hồ chứa nước. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương và đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt giá bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án thủy lợi, đê kè. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi, Ban Quản lý Rừng phòng hộ, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu… thực hiện duy tu, sửa chữa công trình, xử lý vi phạm lấn chiếm đất công trình, lập phương án tích nước, đảm bảo vận hành an toàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở Xây dựng được yêu cầu bảo trì thường xuyên hệ thống máy bơm, cống kiểm soát triều, rà soát tình hình các dự án chống sạt lở, duy tu các tuyến kè xuống cấp và bàn giao hồ Tân Vĩnh Hiệp theo đúng quy định.

Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành phải đẩy nhanh tiến độ thi công, bố trí lực lượng ứng trực khi mưa lớn hoặc triều cường, bàn giao công trình đúng quy trình để khai thác, bảo trì hiệu quả.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, kiểm tra xử lý các vị trí xung yếu, dọn vệ sinh sông rạch, vớt lục bình, ngăn chặn hành vi xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy; lập danh mục sửa chữa cấp bách trước mùa mưa lũ.

UBND TPHCM giao Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam trực ban 24/24 tại công trình, theo dõi mưa lũ, xử lý sự cố, bảo dưỡng đập hồ; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo sửa chữa sụt lún tại đập Đất Dốc 1, 2, lắp đặt lưới chắn rác, thực hiện phương án ứng phó thiên tai; Công ty CP Cao su Phước Hòa mở rộng tràn xả lũ hồ Suối Lùng để thích ứng biến đổi khí hậu, lập phương án bảo vệ đập, ứng phó khẩn cấp; Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nước thải kiểm định an toàn hồ Tân Vĩnh Hiệp, lập quy trình vận hành mới, bảo dưỡng máy móc, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình.

Cơ quan Thường trực phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp gia cố, tu sửa công trình xung yếu, xử lý bồi lắng kênh rạch, chống ngập, đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống nhân dân.

Chỉ đạo này nhấn mạnh yêu cầu tất cả các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các công trình phòng chống thiên tai phát huy hiệu quả tối đa trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2025, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân và hạ tầng đô thị.

