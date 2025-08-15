Lũ quét bất ngờ tràn về bản miền núi ở Nghệ An

Chiều 15-8, ông Lô Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả lũ quét gây ra.

Lũ quét tràn vào nhà, gây thiệt hại nặng ở bản Sàn (xã Hữu Khuông). Ảnh: L.T

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một trận lũ quét cục bộ đã xảy ra tại địa bàn bản Sàn (xã Hữu Khuông).

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khe Huồi Phi Mày cuốn theo đất, đá và bùn tràn vào nhiều nhà dân. Trận lũ không ảnh hưởng về người nhưng có 8 nhà dân bị hư hại nặng; nhiều nhà bị bùn, đất đá tràn vào gây hư hỏng đồ đạc.

Ngay sau khi trận lũ xảy ra, bên cạnh tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn, chính quyền xã Hữu Khuông đã tập trung lực lượng, giúp dân khắc phục hậu quả.

>> Một số hình ảnh về lũ tại bản Sàn và công tác khắc phục:

DUY CƯỜNG