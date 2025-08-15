Bò chạy vào hầm vượt sông Sài Gòn, giao thông náo loạn

Khoảng 11 giờ, nhiều tài xế lưu thông hướng vào trung tâm TPHCM bất ngờ phanh gấp khi thấy con bò ung dung chạy giữa đường hầm. Sự việc khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển chậm để tránh va chạm.
Nhận tin báo, lực lượng quản lý hầm lập tức triển khai phương án xử lý, truy đuổi và khống chế con bò khi nó chạy đến giữa hầm.
Theo Trung tâm Quản lý hầm sông Sài Gòn, trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đàn bò khoảng chục con không người trông coi gần lối vào hầm. Khi được lùa đi nơi khác, một con hoảng loạn lao thẳng vào hầm. Sau khi khống chế, con bò đã được bàn giao lại cho chủ sở hữu.
Theo đại diện trung tâm, khu vực gần lối vào hầm sông Sài Gòn có nhiều bãi đất trống, người dân thường đưa bò đến ăn cỏ nhưng không giám sát chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Đơn vị đã lập biên bản, chuyển chính quyền địa phương xử lý để tránh tái diễn.