Người dân phải được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện và nhanh nhất

Sáng 8-4, Sở Y tế TPHCM tổ chức Hội thảo Góp ý đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân thành phố giai đoạn 2026 – 2030. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự và góp ý tại hội thảo.

Hành động ngay để hiện thực hóa mục tiêu

Góp ý tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh: việc triển khai khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026 là yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 72.

Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế mà là “cam kết chính trị mạnh mẽ” của Đảng bộ TPHCM đối với người dân, với mục tiêu hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục, suốt vòng đời.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu góp ý tại hội thảo Ảnh DŨNG PHƯƠNG

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, lĩnh vực y tế được xác định là một trong những trụ cột quan trọng cấu thành chất lượng sống của đô thị, cùng với giáo dục và môi trường. Đây là những tiêu chí cốt lõi để xây dựng TPHCM trở thành đô thị đáng sống vào năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, trong đó có định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh ngành y tế cần chuyển mạnh tư duy từ “khám, chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện”. Không để người dân chỉ đến bệnh viện khi đã có bệnh, mà y tế phải đi trước một bước, tiếp cận người dân ngay từ khi còn khỏe.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực, chuyển đổi số là nguồn lực, còn đội ngũ nhân viên y tế là trụ cột. Đặc biệt, cần tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đây là yếu tố quyết định trong kiểm soát bệnh tật, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng sổ sức khỏe điện tử; phát huy vai trò cộng đồng, chăm lo nhóm yếu thế.

“Không chờ đề án được phê duyệt hoàn chỉnh mới triển khai, mà cần “hành động ngay”, tổ chức các đợt ra quân khám sức khỏe cho người dân, tiến tới mục tiêu mỗi người dân được khám, tầm soát ít nhất một lần mỗi năm. Việc triển khai sẽ thực hiện theo lộ trình, có thí điểm, mở rộng dần, gắn với địa bàn dân cư và các mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị Ảnh DŨNG PHƯƠNG

Tối ưu nguồn lực, tránh trùng lặp và lãng phí

Trước đó, báo cáo tại hội thảo, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, quan điểm xuyên suốt của đề án là lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả sức khỏe làm thước đo, thay vì chạy theo số lượt khám đơn thuần. Việc lựa chọn danh mục tầm soát được cân nhắc kỹ, tập trung vào các bệnh có đủ chứng cứ khoa học, khả năng triển khai quy mô lớn và bảo đảm năng lực điều trị tiếp nối. Ưu tiên những nhóm bệnh có gánh nặng cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư, viêm gan virus và lao. Bởi đây là những vấn đề sức khỏe đang gia tăng nhanh tại đô thị

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, điểm đột phá của đề án là xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân theo nguyên tắc “một người dân – một mã định danh – một hồ sơ sức khỏe – một lịch sử sử dụng dịch vụ”. Mô hình vận hành theo hướng công – tư tích hợp, cho phép người dân tiếp cận dịch vụ ở nhiều cơ sở khác nhau nhưng vẫn bảo đảm quản lý thống nhất về quyền lợi và dữ liệu giúp nâng cao tính minh bạch và tối ưu nguồn lực y tế, tránh trùng lặp và lãng phí.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội thảo Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Song song đó, thành phố sẽ thiết lập trung tâm điều phối cấp thành phố, đóng vai trò đầu mối công nghệ, quản lý dữ liệu, điều hành hoạt động khám và giám sát chất lượng toàn hệ thống.

“Đề án hướng tới toàn bộ người dân sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM, trong đó ưu tiên các nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, công nhân, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm nguy cơ cao”, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng thông tin.

Đồng thời PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng cho biết, ngành y tế thành phố sẽ triển khai diện rộng ngay các bệnh có nguy cơ cao như: tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư cổ tử cung và ưu tiên theo nhóm đích và triển khai theo chiến dịch như các bệnh về ung thư vú, ung thư đại trực tràng, lao và viêm gan B, C…

Để hoàn thiện đề án, ngành y tế thành phố kiến nghị lãnh đạo thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng và trình HĐND TPHCM đề án hoặc nghị quyết chuyên đề về cơ chế tài chính cho khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc nguy cơ và tầm soát bệnh ưu tiên. Kiến nghị Sở Tài chính phối hợp xây dựng cơ chế chi trả áp dụng cho toàn mạng lưới cung ứng, bao gồm cả cơ sở công lập và ngoài công lập, trên cơ sở dữ liệu điện tử, tránh phân mảnh nguồn chi và tạo động lực huy động nguồn lực xã hội...

THÀNH AN