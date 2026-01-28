Minh Sang tái ngộ Nguyễn Duyên Quỳnh trong khúc ca xuân phối rock

Minh Sang kết hợp Nguyễn Duyên Quỳnh ra mắt khúc ca xuân thuộc dự án "Tuổi Trẻ Việt Nam"

Khác với không khí quen thuộc của các sáng tác xuân, Việt Nam mùa xuân mới khoác lên mình tinh thần rock điện tử trẻ trung, mạnh mẽ và giàu năng lượng. Sự thôi thúc của tiết tấu, tăng tiến của giai điệu tạo nên cảm giác hân hoan nhưng không hời hợt - như một lời chào mùa xuân mang nhịp thở của thế hệ trẻ Việt Nam trước những chuyển động mới của đất nước.

Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình viết riêng cho Minh Sang trong kế hoạch phát hành chuỗi sản phẩm về tuổi trẻ. Bài hát là sản phẩm khép lại chương đầu tiên dự án “Tuổi Trẻ Việt Nam”, trung thành với tinh thần xuyên suốt của dự án: khơi dậy niềm tự hào của người Việt trẻ về quê hương đất nước, chào đón sự phát triển mới trong không khí tươi vui của mùa xuân. Việc lựa chọn màu sắc rock điện tử mang hơi hướng hoài niệm những năm 1990 - đầu 2000 gợi lại ký ức âm nhạc của một thời.

Minh Sang tâm huyết với dự án “Tuổi Trẻ Việt Nam”

Minh Sang và Nguyễn Duyên Quỳnh là hai giọng ca thực lực được đào tạo bài bản tại Nhạc viện TPHCM, là bạn học cùng lớp. Trong hành trình ca hát, họ liên tiếp gặt hái những giải thưởng cao trong các cuộc thi âm nhạc… Đặc biệt, sau khi đoạt giải Quán quân “Tỏa sáng sao đôi” 2022, hai nghệ sĩ nhiều lần ấp ủ phát hành sản phẩm song ca.

“Tuổi Trẻ Việt Nam” là dự án do Minh Sang đầu tư với 4 ca khúc: Rực sáng sức trẻ Việt Nam, Việt Nam muôn đời tiến bước, Viết mùa xuân tương lai, Việt Nam mùa xuân mới. Dự án đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát của anh.

TIỂU TÂN