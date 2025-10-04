Mở Hội sách Hà Nội năm 2025 “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình”

Tối 3-10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Sở VH-TT Hà Nội đã khai mạc Hội sách Hà Nội lần X năm 2025, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình”.

Hội sách Hà Nội 2025 mang đến nhiều ấn phẩm hấp dẫn cho bạn đọc và du khách

Hội sách Hà Nội lần thứ X năm 2025 là sự kiện văn hóa đọc thường niên, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô Hà Nội, nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc, khơi dậy truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng của Thăng Long - Hà Nội; khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Với không gian được thiết kế ấn tượng, thông qua hội sách, bạn đọc, du khách sẽ được tìm hiểu các xuất bản phẩm về Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục khoa cử, danh nhân khoa bảng, trọng tâm là tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, tủ sách Văn Miếu - Quốc Tử Giám phiên bản điện tử.

Hội sách Hà Nội luôn thu hút đông đảo bạn đọc

Đặc biệt, tại không gian thư viện lưu động, bạn đọc sẽ được phục vụ đọc miễn phí hàng trăm tên sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa, di sản và con người Hà Nội, các ấn phẩm, tài liệu phản ánh tiến trình đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, hội sách năm nay còn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm mới với các ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và công nghiệp văn hóa, như: sách điện tử, sách đa chức năng, tương tác hỏi đáp với “Cụ rùa AI”, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR360, tương tác ứng dụng tra cứu thông tin về 34 tỉnh, thành mới nhất...

Qua 10 lần tổ chức, Hội sách Hà Nội trở thành ngày hội giao lưu giữa các đơn vị xuất bản trong cả nước, là điểm hẹn văn hóa của độc giả yêu sách, góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc đến đông đảo bạn đọc trong nước cũng như du khách quốc tế.

NGUYỄN QUỐC