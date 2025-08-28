Mở ra cơ hội chiến lược cho ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam

Từ ngày 27 đến 29-8, Triển lãm Tự động hoá Thế giới Việt Nam (Automation World Vietnam 2025) do COEX phối hợp cùng KOSMO, Becamex IDC và Hội Tự Động Hóa TPHCM (HauA) đã chính thức khai mạc sáng nay tại Trung tâm Triển lãm WTC Bình Dương New City.

Sự kiện lần thứ hai này quy tụ hơn 250 doanh nghiệp với quy mô hơn 300 gian hàng từ Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia, tạo nên một diễn đàn công nghệ toàn diện cho ngành sản xuất.

Các sản phẩm trưng bày chính bao gồm: Robot công nghiệp, Hệ thống điều khiển PLC & HMI, Cảm biến thông minh, Giải pháp thu thập và phân tích dữ liệu, Hệ thống tự động hóa logistics và Thị giác máy. Các công nghệ này được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số sản xuất.

Một trong những tâm điểm của triển lãm là sự ra mắt Trung tâm Tự động hóa ACE do Gradion – nhà tài trợ chính – giới thiệu. ACE được thiết kế như một nền tảng kết nối toàn diện giữa nhà máy, nhà cung cấp robot và đơn vị tích hợp hệ thống. Trung tâm không chỉ là nơi trình diễn công nghệ AI, IoT, WMS, mà còn là không gian thử nghiệm và đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và các đối tác quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở khu vực trưng bày, Automation World Vietnam còn là một diễn đàn tri thức đỉnh cao với chuỗi hội thảo chuyên sâu. Các chủ đề nóng như tích hợp hệ thống hướng tới “Net Zero”, an ninh mạng công nghiệp, ứng dụng Robot & Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, và công nghệ song sinh số (Digital Twin) sẽ được các tập đoàn lớn như Bosch Rexroth và ABB Robotics trình bày và thảo luận. Song song đó, chương trình kết nối giao thương (Biz-matching) được tổ chức nhằm tạo cầu nối hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và các đối tác Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội chiến lược.

TIỂU MY