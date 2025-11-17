Mở rào chắn di chuyển qua tràn, tài xế bị lũ cuốn trôi

Khi đến cầu tràn A Rông Trên ở km1 quốc lộ 15D, tài xế tự ý mở rào chắn và di chuyển xe qua cầu tràn.

Xe đầu kéo bị lũ đẩy trôi xuống vực sâu khi qua tràn

Khoảng 12 giờ ngày 17-11, xe đầu kéo biển kiểm soát 75H-007.xx đi hướng cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa tỉnh Quảng Trị trên quốc lộ 15D.

Khi đến cầu tràn A Rông Trên tại km1 quốc lộ 15D, tài xế tự ý mở rào chắn và di chuyển xe qua cầu tràn.

Qua được nửa cầu tràn, nước chảy xiết khiến đầu xe trôi về phía vực sâu. Tài xế vội ra khỏi cabin lên thành xe chờ ứng cứu.

Trong lúc các lực lượng tổ chức ứng cứu, do lũ quá lớn nên xe bị lật, nước cuốn trôi tài xế.

Ông Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế bị nước lũ cuốn trôi.

Sạt lở làm sập nhà dân ở Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Cùng ngày, theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, Quảng Trị có mưa to.

Toàn tỉnh có 53 điểm ngập, chia cắt tại các quốc lộ, tỉnh lộ…

Tại khối 3A, xã Khe Sanh xảy ra vụ sập nhà dân do sạt lở. Bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang khẩn trương di dời người và tài sản khỏi khu vực sạt lở.



Còn tại xã Đakrông, trụ sở UBND xã vốn ở vị trí khá cao, hiếm khi ngập lụt nhưng nay cũng bị ngập. Ngoài ra, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn Pa Hy xuất hiện điểm sạt lở, quốc lộ 9 qua thôn Làng Cát cũng sạt lở.

Trường TH&THCS Ba Lòng bị ngập sâu. Ảnh: HUY NGUYỄN

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các lực lượng thành lập 28 tổ chốt chặn ở các điểm ngập lụt, tuyên truyền, hướng dẫn người dân để bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, các địa phương đã di dời 217 hộ, với 813 nhân khẩu tại các xã Hướng Phùng và Ba Lòng đến nơi an toàn.

VĂN THẮNG - MINH PHONG