Mở rộng hợp tác toàn diện TPHCM - Pháp

Sáng 16-4, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi tiếp ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trần Lưu Quang và ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng ông Etienne Ranaivoson đảm nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM. Đồng chí bày tỏ tin tưởng ông Etienne Ranaivoson sẽ có một nhiệm kỳ thành công, để lại nhiều dấu ấn quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp nói chung và giữa TPHCM với Pháp nói riêng.

Đồng chí Trần Lưu Quang tiếp ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao những chia sẻ về kế hoạch thúc đẩy hợp tác mà Tổng Lãnh sự Pháp đề ra trong nhiệm kỳ này. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, các kiến nghị cụ thể của ông Etienne Ranaivoson liên quan đến giáo dục, trao đổi văn hóa và hợp tác kinh tế là những vấn đề rất đáng quan tâm và phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm đến ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM.

Lãnh đạo Thành phố mong muốn trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự Pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành để triển khai các hoạt động thiết thực. Qua đó, cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa TPHCM với các đối tác Pháp.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Tổng Lãnh sự Etienne Ranaivoson chia sẻ mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ là cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thông qua các dự án cụ thể, nhất là trong bối cảnh TPHCM đang vươn mình trở thành một đại đô thị mới. Phía Pháp kỳ vọng sẽ triển khai thêm nhiều chương trình đào tạo Pháp - Việt, tham gia đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của Pháp và đang có nhu cầu cao tại TPHCM như quản lý khách sạn và ngành hàng xa xỉ.

XUÂN HẠNH