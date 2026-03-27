Mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh lên 10.000ha

Lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu tại hội thảo, đánh giá cao về giá trị dược lý của sâm Ngọc Linh

Hội thảo quy tụ gần 150 đại biểu là lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, nhà khoa học và các doanh nghiệp lĩnh vực dược liệu.

Hội thảo được tổ chức đánh dấu cột mốc 53 năm kể từ ngày loài sâm quý của thế giới được tìm thấy tại Việt Nam. Đó là ngày 19-3-1973, đoàn công tác do dược sĩ Đào Kim Long dẫn đầu, lần đầu tiên ghi nhận sự hiện diện của loài sâm đặc hữu này tại dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ.

Trải qua hơn 50 năm nghiên cứu miệt mài, từ một loài cây ẩn mình trong rừng sâu, sâm Ngọc Linh được tôn vinh là “Quốc bảo” và chính thức vào danh mục sản phẩm quốc gia từ năm 2017.

Trong suốt tiến trình đó, khoa học và công nghệ luôn đóng vai trò trụ cột quyết định, giúp các địa phương làm chủ công nghệ then chốt để bảo vệ thương hiệu trước vấn nạn hàng giả.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển vẫn còn những "nút thắt" cần tháo gỡ khi nguồn giống chưa được chuẩn hóa đồng bộ và quy trình kỹ thuật còn manh mún giữa các vùng trồng. Năng lực chế biến sâu hạn chế cùng tình trạng giả mạo sản phẩm trên thị trường không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của một thương hiệu quốc gia.

Sâm Ngọc Linh được trưng bày tại hội thảo

Tại hội thảo, ông Nguyễn Tấn Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học thời gian tới là tiếp tục đồng hành để kiến tạo một nền tảng tri thức vững chắc, từ xác lập cơ sở dữ liệu DNA barcode đến hoàn thiện quy trình canh tác phù hợp thổ nhưỡng của các vùng trồng sâm trọng điểm như Đắk Glei, Tu Mơ Rông hay Kon Plông.

Các tham luận tại hội thảo cũng tập trung những vấn đề cấp thiết để định danh chính xác nguồn gen các loài sâm thuộc chi Panax quý hiếm, định hướng đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm sâm Ngọc Linh...

Cây sâm tại vườn của Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum

Hướng tới mục tiêu chiến lược đến năm 2030, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho hay, sẽ mở rộng diện tích vùng trồng sâm Ngọc Linh đạt khoảng 10.000ha, tạo nên một hệ sinh thái dược liệu thông minh và bền vững.

Điều này đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ giữa chính quyền, nhà khoa học và doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ cao vào chế biến sâu, biến các bộ phận như thân, lá, hoa sâm thành những sản phẩm giá trị gia tăng đạt chuẩn quốc tế.

Với sự đầu tư bài bản và tâm huyết, sâm Ngọc Linh sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn mang khát vọng vươn tầm, khẳng định vị thế của dược liệu Việt Nam trên bản đồ y học hiện đại thế giới.

ĐỨC TRUNG