Mở tuyến xe buýt 20ATC hàng ngày chạy tới "xã đảo" duy nhất ở Thủ đô

Ngày 1-10, tuyến xe buýt 20ATC (Nhổn – Quốc lộ 32 – xã Minh Châu), do Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội vận hành, đã chính thức được đưa vào khai thác, kết nối xã Minh Châu với trung tâm TP Hà Nội.

Đặc biệt, Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô nằm giữa bãi bồi sông Hồng giáp với tỉnh Phú Thọ. Tuyến buýt 20ATC có hành trình toàn tuyến dài khoảng 60km giúp kết nối xã đảo Minh Châu với xã Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) và các xã, phường nội thành Hà Nội.

Tuyến xe buýt 20ATC kết nối xã đảo Minh Châu với nội thành Hà Nội

Việc đưa tuyến xe buýt 20ATC vào hoạt động từ 4 giờ 40 phút tới 19 giờ 50 phút hàng ngày giúp cho người dân địa phương thuận lợi hơn trong việc đi lại, giao thương buôn bán. Ngoài ra, các cán bộ, công chức làm việc tại xã Minh Châu có nhà ở các địa phương như: Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây… và nội thành Hà Nội vơi đi nỗi lo đi làm đường xa, yên tâm công tác sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo, công chức xã Minh Châu là những hành khách đầu tiên của tuyến xe buýt 20ATC

Tuyến xe buýt này còn góp phần hỗ trợ hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng tỉnh Phú Thọ, phục vụ nhu cầu của hàng ngàn người dân xã Vĩnh Phú đang học tập, làm việc tại Hà Nội.

Lộ trình tuyến xe buýt 20ATC: Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn) - Nhổn - Trôi - Phùng - Phúc Thọ - Chùa Thông (Sơn Tây) - quốc lộ 21A - cầu Vĩnh Thịnh - Quốc lộ 2C - Vòng xuyến cầu Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và đường nối vào đê tả sông Hồng (các xã Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) - đê tả sông Hồng (tỉnh Phú Thọ) - đường qua thôn Thủ Độ (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) - đường đập tràn Minh Châu - Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu).

KHÁNH NGUYỄN