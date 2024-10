Mỗi cán bộ chiến sĩ ngoại tuyến phải nâng cao trình độ về mọi mặt

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi hoa và thư chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng ngoại tuyến công an nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân; sự giúp đỡ, chở che của các tầng lớp nhân dân, lực lượng ngoại tuyến công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, là “lực lượng trung thành, dũng cảm nhất của công an nhân dân”; luôn nêu cao phẩm chất cách mạng, tận tụy, sáng tạo, dũng cảm, mưu trí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu, không quản hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của công an nhân dân Việt Nam.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng lực lượng ngoại tuyến

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong giai đoạn mới, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng ngoại tuyến là hết sức nặng nề, nhưng vô cùng vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi phải đổi mới toàn diện công tác, tập trung xây dựng lực lượng ngoại tuyến thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng ngoại tuyến cần không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; luôn mang trong mình lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành công an giao phó.

Trải qua 70 năm, đến nay lực lượng ngoại tuyến đã không ngừng trưởng thành và phát triển, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng ngoại tuyến cũng quán triệt, triển khai nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được vai trò, vị trí đặc biệt trong công tác công an, trong đấu tranh, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ghi nhận những cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng ngoại tuyến, Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đã 11 lần tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân lực lượng ngoại tuyến.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gắn và trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng lực lượng ngoại tuyến; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công các hạng tặng các cá nhân của lực lượng ngoại tuyến có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, để góp phần cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới của đất nước, lực lượng ngoại tuyến cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cùng những thành quả, kinh nghiệm quý báu đã đạt được trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tập trung xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại tuyến có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lý tưởng cao đẹp, ý thức tổ chức kỷ luật, mưu trí, sáng tạo, tinh nhuệ... sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

ĐỖ TRUNG