Gấp rút hoàn thiện các khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở Gia Lai

Giữa cái nắng như “đổ lửa”, công nhân được huy động tăng tốc thi công, hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư (TĐC) cho người dân vùng sạt lở, thiên tai phía Đông tỉnh Gia Lai.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP những ngày qua, sau nhiều tháng hoàn tất hồ sơ, thủ tục, nhiều khu TĐC vùng sạt lở núi, thiên tai phía Đông tỉnh Gia Lai dần hoàn thiện.

Các đơn vị đang gấp rút chuẩn bị bàn giao hạ tầng khang trang để đón người dân đến an cư.

Toàn cảnh khu TĐC vùng sạt lở Núi Gành sắp hoàn thiện hạ tầng

Tại khu TĐC di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở Núi Gành (thôn Xuân An, xã Đề Gi), công nhân đang tất bật thi công các hạng mục cuối cùng.

Theo đại diện nhà thầu, đến nay, công trình đạt khoảng 98% tiến độ. Dự kiến đến ngày 30-5-2026 sẽ hoàn thiện mặt bằng, hạ tầng giao thông, điện, nước và nền để người dân nhận đất, xây nhà trước mùa mưa bão.

Máy móc được huy động để hoàn thiện hàng lang, lề đường giữa khu TĐC vùng sạt lở Núi Gành

Công nhân làm việc xuyên trưa, nỗ lực hoàn thiện phần lát nền đường đi bộ

Hạ tầng điện, giao thông hiện đại ở khu TĐC dời dân vùng sạt lở Núi Gành

Dự án khu TĐC vùng sạt lở Núi Gành có diện tích khoảng 4,75ha, tổng vốn xây lắp hơn 24 tỷ đồng (do Tập đoàn Đèo Cả tài trợ). Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 114 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án), hiện có hơn 70 hộ dân vùng sạt lở Núi Gành được UBND xã Đề Gi đăng ký di dời đến khu TĐC này.

Vừa qua, địa phương đã tổ chức cho 17 hộ dân đến xem đất, chuẩn bị công tác di dời.

Thỏa thuận với các hộ dân để nhường đất hoàn thiện hạ tầng khu an cư vùng sạt lở Núi Gành

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại ở khu TĐC Núi Gành

Nhà ở dưới chân núi Gành, ông Huỳnh Văn Dũng (62 tuổi, xóm Dốc Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) chia sẻ, gia đình đã được thông báo di dời và đến xem đất tại khu TĐC. Ông rất phấn khởi vì nơi ở mới khang trang, nằm ở khu đất an toàn, giao thương thuận lợi.

“Bà con mong sớm được đến nơi ở mới để kịp xây dựng nhà cửa trước mùa mưa lũ năm nay”, ông Dũng chia sẻ.

Nhiều lớp nhà dân nằm dưới "miệng" sạt lở núi Gành

Hối hả thi công hệ thống tiêu thoát nước khu TĐC vùng triều cường ven biển Phù Mỹ Đông

Còn tại dự án khu TĐC vùng thiên tai ven biển xã Phù Mỹ Đông, việc thi công cũng đang gấp rút. Hiện dự án đã triển khai đạt 30% khối lượng công trình.

Các đơn vị rầm rộ thi công, hoàn thiện từng công đoạn như san lấp, tạo mặt bằng, đấu nối hệ thống tiêu thoát nước, tạo nền cho các lô đất…

Xe cẩu đang đấu nối hệ thống ống dẫn nước cho khu TĐC vùng thiên tai, triều cường Phù Mỹ Đông

Tạo khuôn cho trụ bê tông đầu mối hệ thống tiêu, thoát nước khu TĐC vùng triều cường Phù Mỹ Đông

"Các khu TĐC cho người dân vùng thiên tai mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Gia Lai trong đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu tập trung cao độ, tăng ca, tăng kíp, vừa đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ dự án, vừa giúp người dân sớm có mặt bằng để dựng lại nhà cửa trước mùa mưa bão", ông Nguyễn Gần, Phó Giám đốc BQLDA ĐT-XD các công trình NN-PTNT tỉnh Gia Lai nói.

Những ngôi nhà, kiến trúc, công trình nằm bên "họng" triều cường, sạt lở bờ biển Mỹ Thăng (xã Phù Mỹ Đông)

Sau chuỗi thiên tai tháng 11-2025, tỉnh Gia Lai rà soát các khu dân cư có nguy cơ sạt lở, triều cường, ngập lụt để bố trí TĐC cho người dân. Từ đầu năm 2026, tỉnh đồng loạt triển khai 16 dự án, sắp xếp nơi ở ổn định cho gần 1.900 hộ dân vùng thiên tai, với tổng kinh phí khoảng 1.840 tỷ đồng. Hiện trường sạt lở bờ biển Mỹ Thắng ăn sâu vào các công trình, khu hàng quán người dân Theo ông Nguyễn Gần, đơn vị đang gấp rút thi công 9 khu TĐC cho người dân vùng thiên tai phía Đông tỉnh, với tổng diện tích 69,5ha, tổng vốn khoảng 960 tỷ đồng. Các khu TĐC này sẽ bố trí 1.269 lô đất cho 907 hộ dân vùng sạt lở núi, triều cường, thiên tai khác đến ở.

Huy động đất, cát tại chỗ để san, lấp mặt bằng khu TĐC vùng triều cường Phù Mỹ Đông

Hoàn thiện đấu nối hệ thống tiêu thoát nước cho khu an cư vùng triều cường ven biển

Chủ đầu tư, nhà thầu, lãnh đạo xã Đề Gi thực địa khu TĐC vùng sạt lở Núi Gành

Công nhân nỗ lực hoàn thiện vỉa hè đường khu TĐC sạt lở núi

NGỌC OAI