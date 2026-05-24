Gấp rút hoàn thiện các khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở ở Gia Lai

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP những ngày qua, sau nhiều tháng hoàn tất hồ sơ, thủ tục, nhiều khu TĐC vùng sạt lở núi, thiên tai phía Đông tỉnh Gia Lai dần hoàn thiện.
Các đơn vị đang gấp rút chuẩn bị bàn giao hạ tầng khang trang để đón người dân đến an cư.
Tại khu TĐC di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở Núi Gành (thôn Xuân An, xã Đề Gi), công nhân đang tất bật thi công các hạng mục cuối cùng.
Theo đại diện nhà thầu, đến nay, công trình đạt khoảng 98% tiến độ. Dự kiến đến ngày 30-5-2026 sẽ hoàn thiện mặt bằng, hạ tầng giao thông, điện, nước và nền để người dân nhận đất, xây nhà trước mùa mưa bão.
Dự án khu TĐC vùng sạt lở Núi Gành có diện tích khoảng 4,75ha, tổng vốn xây lắp hơn 24 tỷ đồng (do Tập đoàn Đèo Cả tài trợ). Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 114 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án), hiện có hơn 70 hộ dân vùng sạt lở Núi Gành được UBND xã Đề Gi đăng ký di dời đến khu TĐC này.
Vừa qua, địa phương đã tổ chức cho 17 hộ dân đến xem đất, chuẩn bị công tác di dời.
Nhà ở dưới chân núi Gành, ông Huỳnh Văn Dũng (62 tuổi, xóm Dốc Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) chia sẻ, gia đình đã được thông báo di dời và đến xem đất tại khu TĐC. Ông rất phấn khởi vì nơi ở mới khang trang, nằm ở khu đất an toàn, giao thương thuận lợi.
“Bà con mong sớm được đến nơi ở mới để kịp xây dựng nhà cửa trước mùa mưa lũ năm nay”, ông Dũng chia sẻ.
Còn tại dự án khu TĐC vùng thiên tai ven biển xã Phù Mỹ Đông, việc thi công cũng đang gấp rút. Hiện dự án đã triển khai đạt 30% khối lượng công trình.
Các đơn vị rầm rộ thi công, hoàn thiện từng công đoạn như san lấp, tạo mặt bằng, đấu nối hệ thống tiêu thoát nước, tạo nền cho các lô đất…
"Các khu TĐC cho người dân vùng thiên tai mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Gia Lai trong đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu tập trung cao độ, tăng ca, tăng kíp, vừa đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ dự án, vừa giúp người dân sớm có mặt bằng để dựng lại nhà cửa trước mùa mưa bão", ông Nguyễn Gần, Phó Giám đốc BQLDA ĐT-XD các công trình NN-PTNT tỉnh Gia Lai nói.
Sau chuỗi thiên tai tháng 11-2025, tỉnh Gia Lai rà soát các khu dân cư có nguy cơ sạt lở, triều cường, ngập lụt để bố trí TĐC cho người dân.
Từ đầu năm 2026, tỉnh đồng loạt triển khai 16 dự án, sắp xếp nơi ở ổn định cho gần 1.900 hộ dân vùng thiên tai, với tổng kinh phí khoảng 1.840 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Gần, đơn vị đang gấp rút thi công 9 khu TĐC cho người dân vùng thiên tai phía Đông tỉnh, với tổng diện tích 69,5ha, tổng vốn khoảng 960 tỷ đồng.
Các khu TĐC này sẽ bố trí 1.269 lô đất cho 907 hộ dân vùng sạt lở núi, triều cường, thiên tai khác đến ở.