Nắng nóng gay gắt kéo dài đến ngày 28-5, miền Trung có nơi vượt 40 độ C

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng gay gắt ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 27-5, ở Trung bộ kéo dài đến ngày 28-5. Trong 2-3 ngày tới, Hà Nội sẽ có mức nhiệt trên 39 độ C.

Người dân ở ngoại thành Hà Nội phơi miến dong trong thời tiết nắng nóng 37-39 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 24-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là vùng nắng nóng gay gắt nhất cả nước hiện nay. Nhiệt độ lúc 13 giờ các ngày phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Vinh (Nghệ An) 38,6 độ C, Hà Tĩnh 38,8 độ C, Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ C, Quảng Ngãi 38,4 độ C.

Tại Bắc bộ, nhiều trạm đã ghi nhận mức nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Một số trạm có mức nhiệt trên 38 độ C như: Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh và Láng (Hà Nội) cùng đạt 38,8 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, nhiệt độ đỉnh có thể tiếp tục tăng lên vào các khung giờ 14-15 giờ. Dự báo nhiệt độ Hà Nội có thể đạt đỉnh hôm nay ở mức 39 độ C vào khoảng 15 đến 16 giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện tại, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt. Trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) đã ghi nhận 38,2 độ C vào lúc 13 giờ.

Nắng nóng tại Bắc bộ sẽ kéo dài đến ngày 27-5. Trong thời gian này, nhiệt độ nhiều nơi dao động 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng Hà Nội chịu tác động hiệu ứng đô thị nên nền nhiệt có thể vượt 39 độ C. Từ khoảng ngày 28-5, nắng nóng ở Hà Nội và Bắc bộ có khả năng kết thúc.

>> Dự báo mức nhiệt và tình trạng thời tiết tại Hà Nội trong những ngày tới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Ngày Thời tiết Nhiệt độ thấp nhất (độ C) Nhiệt độ cao nhất (độ C) 24-5 Nhiều mây 30 39 25-5 Nhiều mây 31 39 27-5 Nhiều mây 32 40 28-5 Nhiều mây 29 37 29-5 Mưa dông 26 34 30-5 Mưa dông 26 32 31-5 Mưa dông 25 30

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là vùng nóng nhất cả nước. Nắng nóng tại đây có thể kéo dài đến ngày 28-5 và kết thúc từ ngày 29-5.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong 24-48 giờ tới, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Bắc bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại khu vực Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Theo dữ liệu khí tượng hàng không METAR/TAF tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 14 giờ ngày 24-5, nhiệt độ thực đo là 35 độ C, độ ẩm 56%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ cơ quan khí tượng công bố là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, ở độ cao khoảng 2m so với mặt đất. Thực tế ngoài trời, nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn 2-4 độ C tùy điều kiện bề mặt như đường nhựa, bê tông và khu vực đô thị đông dân cư.

PHÚC VĂN