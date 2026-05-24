Sắp dời làng phong Quy Hòa, nhường đất cho "siêu" dự án

Làng phong Quy Hòa cùng Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) sắp được dời đi, để nhường đất cho "siêu" dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển.

làng phong Quy Hòa không chỉ được biết đến là nơi lưu dấu những ngày cuối đời của thi sĩ Hàn Mạc Tử; đây còn là ngôi làng của hàng trăm bệnh nhân phong từ nhiều tỉnh, thành đến tá túc, điều trị.

Toàn cảnh các phân khu điều trị, hòa nhập tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Làng phong Quy Hòa ngày nay không còn gợi ám ảnh bệnh tật, mà trở thành ngôi làng xanh, sạch, đẹp bên bờ biển.

Nơi đây cũng dần thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn với vẻ hoang sơ, bình yên, cổ kính cùng những lớp nhà cửa, hạ tầng mang đậm phong cách phương Tây.

Không gian lưu niệm, trưng bày nguyên bản nơi tá túc của thi sĩ Hàn Mạc Tử

Du khách đến đây được nghe nhiều câu chuyện nghị lực của bệnh nhân phong, tìm hiểu lịch sử một vùng đất nhiều biến cố nhưng sâu sắc giá trị nhân văn của y học, khoa học đối với những phận người yếu thế.

Căn phòng nơi thi sĩ Hàn Mạc Tử từ trần

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương về một số nội dung của quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua, với diện tích hơn 2.878ha tại 2 tiểu khu núi Vũng Chua và núi Xuân Vân - Quy Hòa.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa giữ chức năng điều phối, đào tạo cấp vùng

Theo đó, dự án bao trùm lên thung lũng Quy Hòa, trong đó có Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa và khu nhà ở bệnh nhân làng phong ở phường Quy Nhơn Nam.

Chủ trương trên đã được Bộ Y tế thống nhất. Địa điểm xây dựng mới bệnh viện được quy hoạch tại thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Gia Lai quy hoạch dự án du lịch, nghỉ dưỡng biển lớn tại núi Xuân Vân và thung lũng Quy Hòa

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ chất lượng cao và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa cùng làng phong Quy Hòa sẽ được di dời sau 97 năm hình thành



Hiện làng phong Quy Hòa có 250 hộ gia đình, với khoảng 300 bệnh nhân phong sinh sống.

Sau khi điều trị ổn định, nhiều bệnh nhân được bệnh viện cùng các sơ, nữ tu Dòng Phan Sinh hỗ trợ dựng nhà, tạo điều kiện hòa nhập và gây dựng cuộc sống mới ngay tại làng phong.

Những ngôi nhà được các tu sĩ dựng nên để hỗ trợ bệnh nhân phong xây dựng cuộc sống mới

Khi nghe tin sắp di dời, nhiều gia đình bệnh nhân phong ở Quy Hòa ít nhiều lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Chi (quê Bắc Ninh) chia sẻ: “Ở đây dù không giàu có, nhưng bà con bệnh nhân phong yên tâm vì có nhiều nguồn sinh kế, hỗ trợ từ bên ngoài. Nếu phải dời đi, mong chính quyền quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi ổn định đời sống, yên tâm điều trị".

Bà Nguyễn Thị Chi đến điều trị, sinh sống ở làng phong Quy Hòa được 39 năm



Ông Lê Văn Phong (sinh năm 1949), một "cư dân" của làng, trăn trở: “Đến nơi ở mới, không chỉ nỗi lo sinh kế, thu nhập mà chúng tôi còn có nỗi lo hòa nhập với bên ngoài”.

Làng phong Quy Hòa lâu nay như mái ấm chữa lành, hồi sinh hàng ngàn mảnh đời bất hạnh bởi bệnh phong

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc di dời Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa và khu nhà ở bệnh nhân sẽ được nghiên cứu kỹ, đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân, thân nhân và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện. Việc di dời chỉ thực hiện khi hoàn thành đầy đủ các điều kiện tại địa điểm mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế và đúng quy định pháp luật.

Một không gian cây xanh, trưng bày và tri ân các danh y nổi tiếng trong nước và quốc tế ở Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Không gian tri ân những người có đóng góp cho y học ở ven biển làng phong Quy Hòa

Nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật độc đáo nhằm tri ân y học, khoa học trong khuôn viên Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Làng phong Quy Hòa còn là điểm đến thu hút rất đông du khách, giới trẻ check-in

Biển chỉ dẫn đến khu an táng đầu tiên của tác giả bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ"

Mộ của thi sĩ Hàn Mạc Tử dưới chân núi Xuân Vân

Không gian căn phòng nhà thơ Hàn Mạc Tử

Khu nhà theo kiến trúc độc đáo dành làm nơi giao lưu cho câu lạc bộ người cao tuổi ở làng phong Quy Hòa

Cảnh sắc ở làng phong Quy Hòa hội đủ nhiều tiềm năng về du lịch xanh

NGỌC OAI