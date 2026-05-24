Sắp dời làng phong Quy Hòa, nhường đất cho "siêu" dự án

làng phong Quy Hòa không chỉ được biết đến là nơi lưu dấu những ngày cuối đời của thi sĩ Hàn Mạc Tử; đây còn là ngôi làng của hàng trăm bệnh nhân phong từ nhiều tỉnh, thành đến tá túc, điều trị.
Làng phong Quy Hòa ngày nay không còn gợi ám ảnh bệnh tật, mà trở thành ngôi làng xanh, sạch, đẹp bên bờ biển.
Nơi đây cũng dần thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn với vẻ hoang sơ, bình yên, cổ kính cùng những lớp nhà cửa, hạ tầng mang đậm phong cách phương Tây.
Du khách đến đây được nghe nhiều câu chuyện nghị lực của bệnh nhân phong, tìm hiểu lịch sử một vùng đất nhiều biến cố nhưng sâu sắc giá trị nhân văn của y học, khoa học đối với những phận người yếu thế.
Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương về một số nội dung của quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua, với diện tích hơn 2.878ha tại 2 tiểu khu núi Vũng Chua và núi Xuân Vân - Quy Hòa.
Theo đó, dự án bao trùm lên thung lũng Quy Hòa, trong đó có Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa và khu nhà ở bệnh nhân làng phong ở phường Quy Nhơn Nam.
Chủ trương trên đã được Bộ Y tế thống nhất. Địa điểm xây dựng mới bệnh viện được quy hoạch tại thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ chất lượng cao và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hiện làng phong Quy Hòa có 250 hộ gia đình, với khoảng 300 bệnh nhân phong sinh sống.
Sau khi điều trị ổn định, nhiều bệnh nhân được bệnh viện cùng các sơ, nữ tu Dòng Phan Sinh hỗ trợ dựng nhà, tạo điều kiện hòa nhập và gây dựng cuộc sống mới ngay tại làng phong.
Khi nghe tin sắp di dời, nhiều gia đình bệnh nhân phong ở Quy Hòa ít nhiều lo lắng.
Bà Nguyễn Thị Chi (quê Bắc Ninh) chia sẻ: “Ở đây dù không giàu có, nhưng bà con bệnh nhân phong yên tâm vì có nhiều nguồn sinh kế, hỗ trợ từ bên ngoài. Nếu phải dời đi, mong chính quyền quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi ổn định đời sống, yên tâm điều trị".
Ông Lê Văn Phong (sinh năm 1949), một "cư dân" của làng, trăn trở: “Đến nơi ở mới, không chỉ nỗi lo sinh kế, thu nhập mà chúng tôi còn có nỗi lo hòa nhập với bên ngoài”.
Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc di dời Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa và khu nhà ở bệnh nhân sẽ được nghiên cứu kỹ, đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân, thân nhân và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện.
Việc di dời chỉ thực hiện khi hoàn thành đầy đủ các điều kiện tại địa điểm mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế và đúng quy định pháp luật.