Một bài học về ứng xử trên không gian mạng

Chuyện xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 29-5-2023, có hai cô gái lạ vào mua hàng, bà Trương Thị Thanh Lan là mẹ của anh Lâm Nhật Tiến (chủ hộ kinh doanh) ra tiếp. Khi đến cửa hàng thì một cô gái đứng ngoài xin pass wifi của cửa hàng, cô gái còn lại đi vào trong xem và hỏi mua cám mèo.

Sau khi hỏi han nhiều mặt hàng nhưng không mua mà họ lại trao đổi nhỏ to với nhau rồi gửi hình ảnh chụp kèm giá sản phẩm của cửa hàng lên mạng. Thấy bất thường, bà Lan không đồng ý và yêu cầu hai cô này ra khỏi cửa hàng nhưng bị hai cô này cự nự, cãi nhau với mình. Ngay sau đó, chồng bà Lan từ nhà dưới đi lên thấy vậy liền can ngăn, có lời qua tiếng lại và yêu cầu hai cô gái ra khỏi cửa hàng.

Chuyện chỉ có thế nhưng ngay trong đêm hôm đó, một trong hai cô gái tên An, (facebook là T.A.T) đã nhắn tin đe dọa chủ cửa hàng là anh Tiến và yêu cầu hai vợ chồng bà Lan phải xin lỗi kèm lời hăm dọa “Nếu cha mẹ tôi không xin lỗi thì sẽ tung lên mạng để gia đình tôi khỏi buôn bán”.

Không chỉ đăng tin sai sự thật về cửa hàng ở đường Nguyễn Khuyến, hai cô gái kia còn nói xấu về một địa điểm kinh doanh khác của gia đình anh Tiến ở đường Nguyễn Văn Trỗi (cùng ở phường 2, TP. Bảo Lộc) lên mạng xã hội khiến cho việc kinh doanh bị sa sút, doanh thu của hai cơ sở giảm khoảng 50% so với trước đây.

Để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, anh Tiến chấp nhận xin lỗi cho xong kèm điều kiện là họ phải ẩn bài viết. Tuy nhiên, sau khi biết hai cô gái này vu oan cho gia đình bà Lan đánh họ lên Công an phường 2, TP Bảo Lộc nên gia đình anh Tiến không xin lỗi họ nữa mà quyết làm rõ đúng sai.

Gia đình anh Tiến đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Bảo Lộc để đề nghị cơ quan này xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Và sau khi công an vào cuộc, hai bên đã chấp nhận hòa giải. Kết quả cuối cùng là phía gia đình anh Tiến rút lại đơn tố cáo với điều kiện cô gái đã đăng tin sai sự thật phải xin lỗi. Và mới đây, trên Facebook của cô gái có nick name T.A.T đã đăng tải lời xin lỗi chính thức, nội dung như sau: “Ngày 29-5-2023, mình đã đăng 1 bài viết kể lại trải nghiệm không vui của mình tại shop này, nhưng vì trong lúc nóng giận, mình đã có những nhận định không đúng về sự việc nên có thể đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của shop nhiều. Mình đăng bài viết này để gửi lời xin lỗi công khai đến Pet shop Nhật Tiến vì hành động nông nổi của mình”.

Vụ việc đến đây xem như đã được giải quyết êm thấm giữa hai bên nhưng đây là một bài học hữu ích cho người dùng không gian mạng, tránh việc có những nhận định ác ý, vô tình xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người khác đã được pháp luật bảo vệ.