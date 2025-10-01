Đà Nẵng sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp: Mô hình mới phải thực sự phục vụ tốt hơn, mang lại lợi ích thiết thực

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo báo cáo, sau 3 tháng sáp nhập tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TP Đà Nẵng đã bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, đạt được những kết quả tích cực. Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công, tạo tiền đề chính trị quan trọng cho bộ máy.

Hệ thống tổ chức từ thành phố đến xã, phường đã đi vào hoạt động tinh gọn, hiệu quả. Tổng số biên chế hơn 57.000; thành phố triển khai Đề án rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức, đồng thời điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ cho các địa phương miền núi, vùng xa nhằm điều tiết nhân sự từ nơi thừa sang nơi thiếu, củng cố năng lực quản lý cấp cơ sở.

Về cải cách hành chính, các trung tâm phục vụ hành chính công cấp thành phố và xã, phường được đưa vào vận hành, bổ sung nhiều tiện ích miễn phí như in ấn, tư vấn pháp lý, robot lễ tân. Tinh thần “không phụ thuộc địa giới hành chính” giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục.

Từ ngày 1-7 đến ngày 22-9, toàn thành phố tiếp nhận gần 260.000 hồ sơ hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ rất cao. Riêng hệ thống đăng ký đất đai đã tiếp nhận hơn 49.000 hồ sơ, giải quyết trên 25.800 hồ sơ.

Đến nay, Đà Nẵng có 2.239 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 2.109 dịch vụ đã được cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% cán bộ, công chức có tài khoản công vụ, chữ ký số; dữ liệu cán bộ tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Công tác số hóa tài liệu, lưu trữ được đẩy mạnh; phân cấp, ủy quyền ngày càng rõ ràng. Các mô hình “tổ công nghệ số cộng đồng” và “đội hình tình nguyện số” phát huy hiệu quả, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công.

Đáng chú ý, thành phố đã bố trí gần 47 tỷ đồng sửa chữa trụ sở xã, phường và hơn 26 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng mạng LAN. Hơn 1.300 dự án đầu tư công được rà soát, nhiều dự án nhỏ phân cấp về xã, phường để giảm tải cho cấp trên. Song song, 15 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ, công chức cơ sở.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trong quá trình vận hành mô hình mới được giữ vững. Tuy vậy, khó khăn vẫn còn: thiếu hụt nhân sự chuyên môn sâu; hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là ở xã miền núi, biên giới.

Theo bà Lê Thị Thu Vân, Bí thư xã Trà Liên, địa bàn rộng, UBND xã thiếu bộ phận chuyên trách trong xử lý đầu tư, quản lý đất đai, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục. Do đó, địa phương kiến nghị TP Đà Nẵng bổ sung nguồn nhân lực chất lượng.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho rằng, thời gian qua sở đã tham mưu ban hành nhiều văn bản phân cấp, phân quyền trong quản lý xây dựng, quy hoạch, hạ tầng. Sở đã triển khai kế hoạch hỗ trợ địa phương qua tập huấn, nhóm chuyên môn trực tuyến và cử cán bộ trực tiếp tháo gỡ vướng mắc. Hiện sở đang xây dựng hơn 100 đồ án quy hoạch, hướng tới hoàn thành vào năm 2027, đồng thời ban hành hướng dẫn để các dự án không bị đình trệ. Ông nhấn mạnh xã, phường có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và cần chủ động quyết định, Sở Xây dựng sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa về chuyên môn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu kết luận. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Qua báo cáo và thảo luận, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ghi nhận nỗ lực, tinh thần chủ động của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Sau 3 tháng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành trơn tru, hiệu quả hơn, tạo niềm tin và sự đồng thuận từ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh tinh thần “Mới phải tốt hơn cũ – Nói đi đôi với làm – Đoàn kết, thống nhất vì nhân dân phục vụ”. Ông đề nghị kiện toàn nhân sự chủ chốt, tăng cường đào tạo chuyên sâu, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời phân cấp rõ nguồn thu, nhiệm vụ chi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

“Điều quan trọng nhất là mô hình mới phải thực sự phục vụ tốt hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

