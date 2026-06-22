Một người chết não hiến tạng, cứu 6 bệnh nhân

Sau ca hiến tạng từ người chết não tại Bệnh viện Trung ương Huế, 6 bệnh nhân được ghép tim, gan, thận và giác mạc đều hồi phục tích cực, sức khỏe ổn định.

Sáng 22-6, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế) đã phục hồi sau ca ghép tim.

Đây là một trong 6 bệnh nhân được ghép mô, tạng từ nguồn hiến của người chết não.

Bệnh nhân P.M.D sau khi được ghép tim

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Sau khi đánh giá, xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng Ghép tạng của Bệnh viện báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn người nhận phù hợp từ danh sách chờ ghép tạng.

Hiện 6 bệnh nhân nhận mô, tạng từ người chết não hiến tặng gồm tim, gan, thận và giác mạc, đều đã hồi phục tích cực sau các ca ghép.

Ghép tạng từ người chết não hiến tặng cho bệnh nhân

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đội ngũ y tế đã chạy đua với thời gian để thực hiện thành công các ca ghép, kịp thời mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân suy tạng đang chờ ghép.

VĂN THẮNG