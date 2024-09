Một người tử vong trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 1-9, bà V.T.H. (trú tại ấp Bình Tiến, xã Bình Châu) đến công an xã trình báo về việc chồng mình là ông N.M.C. (38 tuổi) rời khỏi nhà từ chiều 31-8 để đi cưa cây nhưng chưa thấy về. Bà H. cũng gọi điện cho nhiều người thân để tìm nhưng không ai biết ông C. ở đâu.

Hiện trường vụ việc

Sau đó, bà H. nhờ anh ruột của mình đi tìm thì phát hiện ông C. chết trong tình trạng bị cây đè ở khu vực rừng bảo tồn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Sau khi nhận được thông tin, Trạm Kiểm lâm địa bàn Bình Châu - Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc xác minh.



Qua kiểm tra sơ bộ, khu vực ông C. bị nạn có một cây tràm bị cắt thành 2 khúc. Thi thể ông C. đã được đưa ra khỏi rừng, bàn giao cho gia đình mai táng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Được biết, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu có diện tích 10.537ha và là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Rừng có nhiều loại gỗ quý hiếm như: cẩm lai Bà Rịa, gõ đỏ, gõ mật, giáng hương, bình linh nghệ, dầu cát.

