Một tàu của ngư dân 2 lần trúng đậm hàng tấn cá hố

Một tàu cá của ngư dân sau chuyến biển trong thời gian ngắn đã liên tiếp 2 lần trúng đậm hàng tấn cá hố, thu về cả tỷ đồng.

Sáng 21-1, có mặt tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), phóng viên Báo SGGP ghi nhận, các ngư đang tập trung sắp xếp, vận chuyển hàng loạt chiếc khay nhựa lớn chứa đầy cá hố biển tươi ngon từ dưới hầm của tàu cá số hiệu BĐ 94725 TS lên khu vực cầu cảng.

Số cá hố này tiếp tục được phân loại, cân đếm và bốc xếp lên xe tải đông lạnh để vận chuyển đi tiêu thụ.

20260121_092810.jpg
Ngư dân vận chuyển cá hố từ dưới hầm khoang tàu lên cảng cá Cửa Sót
20260121_094309.jpg

Theo các ngư dân, từ đầu năm 2026 đến nay, đây là lần thứ hai, tàu cá số hiệu BĐ 94725 TS trúng đậm cá hố với số lượng lớn, mang lại nguồn thu nhập khá cao.

20260121_092651.jpg
Cá hố chất đầy dưới hầm khoang tàu BĐ 94725 TS
aaa.jpg
Cá hố được sắp xếp lên thùng xe tải đông lạnh đưa đi tiêu thụ

Ngư dân Đặng Mậu Trí (sinh năm 1995, trú tại xã An Lương, tỉnh Gia Lai), chủ tàu cá số hiệu BĐ 94725 TS cho biết, tàu cá của anh có công suất 480CV, trên tàu có tổng cộng 13 lao động, đều là anh em, bạn bè, làng xóm thân thiết trú tại xã An Lương. Chuyến ra khơi đánh bắt hải sản kéo dài gần 2 ngày tại vùng biển Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), cách bờ khoảng 90 hải lý đã trúng đậm mẻ cá hố kích thước khá lớn, với số lượng đến hơn 5 tấn.

20260121_092114.jpg
Các ngư dân và người lao động phân loại, cân đếm cá hố
20260121_092257.jpg

Sau đó, tàu liên hệ với thương lái quen biết tại tỉnh Hà Tĩnh và nhanh chóng cập cảng cá Cửa Sót để tiêu thụ. Trong số hơn 5 tấn cá hố này, loại có kích thước vừa được bán với giá khoảng 60.000 đồng/kg, còn loại có kích thước lớn khoảng 120.000 đồng/kg, mang về tổng thu nhập hàng trăm triệu đồng.

20260121_090844.jpg
Các ngư dân và người lao động phân loại, cân đếm, đưa cá hố lên xe tải
20260121_090257.jpg

Cũng theo ngư dân Đặng Mậu Trí, tính từ đầu năm 2026 đến nay, đây là lần thứ hai, tàu của anh trúng đậm mẻ cá hố với số lượng lớn như vậy. Lần trước, cách đây mấy ngày, tàu đánh bắt trúng đậm khoảng 9 tấn cá hố, mang về thu nhập khoảng 1 tỷ đồng.

20260121_091453.jpg
Những khay chứa cá hố kích thước lớn

>> Mẻ cá hố được tàu BĐ 94725 TS đánh bắt đưa vào cảng cá Cửa Sót:

20260121_094632.jpg
20260121_092443.jpg
20260121_094334.jpg
20260121_090311.jpg
20260121_092408.jpg
20260121_092205.jpg
20260121_091459.jpg
20260121_090245.jpg
20260121_091548.jpg
20260121_090243.jpg
20260121_090859.jpg
DƯƠNG QUANG

