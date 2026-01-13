MTTQ phường An Phú (TPHCM) triển khai hiệu quả các cuộc vận động

Trong năm 2025, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường An Phú (TPHCM) đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Ngày 13-1, Ủy ban MTTQ phường An Phú tổ chức Hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tổng kết công tác Mặt trận và các tổ chức CT-XH phường năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm qua, MTTQ và các đoàn thể của phường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Cụ thể, MTTQ Việt Nam phường đã vận động xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà đại đoàn kết thuộc Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” với tổng kinh phí 400 triệu đồng; phối hợp vận động nhân dân xây dựng 4 công viên với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại các địa phương bị thiên tai với tổng giá trị tiền mặt và hàng hóa trên 4,2 tỷ đồng...

Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường tuyên dương 3 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030; khen thưởng 26 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội phường năm 2025.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội phường năm 2025

CAO SƠN