Mùa áo dài rực rỡ giữa lòng thành phố

Lễ hội Áo dài TPHCM đã khép lại, ghi dấu một mùa lễ hội đặc sắc, góp phần đưa di sản áo dài đến gần cộng đồng hơn và quảng bá các điểm đến biển, công nghiệp, đô thị hiện đại của thành phố. Cùng với đó, lễ hội cho thấy những thách thức không nhỏ để một di sản có thể sống trong dòng chảy thời trang đương đại.

Trình diễn áo dài thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM tại đường đi bộ Nguyễn Huệ

Điểm hẹn tôn vinh

Hàng chục ngàn người khắp TPHCM trong trang phục áo dài cùng đồng diễn dân vũ, diễu hành tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố như Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn); khu vực Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu); Trung tâm hành chính Becamex (phường Bình Dương) và hàng loạt điểm di tích lịch sử, văn hóa, các phường xã… đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

“Lễ hội năm nay đúng là điểm hẹn của niềm tự hào, của sự đoàn kết và khát vọng lan tỏa, phát triển. Hàng chục bộ sưu tập đặc sắc của các nhà thiết kế hàng đầu cùng nhiều chương trình, cuộc thi, dự án, hoạt động liên quan đến áo dài được tổ chức rộng khắp ở các không gian… tất cả tạo nên một không khí sôi động, rực rỡ và đầy ý nghĩa”, cô Hoàng Đoan Trang (hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh), chia sẻ.

Trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, ông Simon, du khách New Zealand, bày tỏ: Tôi đã vài lần mặc áo dài nhưng lần đầu tham gia chương trình diễu hành đông đảo, hoành tráng như vậy. Áo dài Việt Nam có sức hút đặc biệt và tôi tin chiếc áo dài đang là “sứ giả” kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, tạo nên sức sống mới giữa dòng chảy hội nhập.

Lễ hội Áo dài TPHCM 2026 diễn ra suốt tháng 3 với 17 hoạt động chính, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn người dân TPHCM cùng 36 nhà thiết kế, 600 diễn viên, người mẫu, 37 đại sứ văn hóa thuộc nhiều lĩnh vực… tạo nên giá trị nghệ thuật, sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông và cảm hứng. Ngoài những khu vực tổ chức biểu diễn, đồng diễn, lễ hội còn có các không gian triển lãm và tương tác áo dài được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ga metro Bến Thành, ga metro Nhà hát thành phố. Nhiếp ảnh gia - travel blogger Ngô Trần Hải An, đại sứ lễ hội năm nay, bộc bạch: Mỗi người dân có thể lan tỏa áo dài theo cách của riêng mình, khi mặc trong sự kiện lễ hội, đi làm hay đi chơi. Khi giới trẻ thấy áo dài xuất hiện trong các hoạt động năng động, họ cảm nhận được nét văn hóa truyền thống không hề xa cách.

Thách thức trong dòng chảy hội nhập

Qua 12 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài TPHCM đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, đồng thời tác động tích cực đến kinh tế - xã hội, kích cầu du lịch và thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo. Từ góc độ kinh tế sáng tạo, tiềm năng của áo dài trong chuỗi giá trị thời trang - du lịch - thương mại đã được khẳng định, đánh giá cao và hứa hẹn tạo ra giá trị gia tăng nếu được tích hợp vào các ngành du lịch và công nghiệp sáng tạo. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc, giữa nhịp sống hiện đại, Lễ hội Áo dài trở thành một “điểm chạm văn hóa” đặc sắc - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong tà áo truyền thống Việt Nam… Điểm nhấn của lễ hội không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở thông điệp về bản sắc, niềm tự hào và là hình ảnh của một Việt Nam hiện đại, tự tin và hội nhập.

Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, nhận định: “Để áo dài không chỉ là biểu tượng văn hóa, rất cần sự liên kết giữa nhà thiết kế, làng nghề, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các nền tảng truyền thông để tạo chuỗi giá trị hoàn chỉnh”. Đồng tình với ý kiến này, nhà thiết kế Trần Phương Hoa cho rằng, áo dài từ lâu đã là biểu tượng của bản sắc văn hóa, việc giữ gìn, phát huy bản sắc áo dài Việt phải là trách nhiệm của mỗi thế hệ.

Để áo dài tham gia sâu vào chuỗi giá trị thời trang - du lịch - sáng tạo, nhiều nhà thiết kế đề xuất xây dựng hệ sinh thái gồm nhiều yếu tố về liên kết, chuẩn hóa, số hóa. Thực tế đặt ra là “trẻ hóa” áo dài nhằm chạm đến cảm xúc của các thế hệ trẻ, nhưng phải giữ trọn vẹn những giá trị cốt lõi của trang phục. “Chúng ta nên có cách tiếp cận mới và phù hợp với giới trẻ, với bối cảnh hiện nay. Trong đó tập trung vào tính ứng dụng và ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Tôi ủng hộ sự cách tân phù hợp nhưng phải đáp ứng thẩm mỹ hiện đại, giữ được tinh thần truyền thống”, nhà thiết kế Việt Hùng chia sẻ thêm.

• Đồng chí TRẦN THỊ DIỆU THÚY, Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Nguồn lực thúc đẩy du lịch thành phố Trong giai đoạn phát triển mới, Lễ hội Áo dài TPHCM được tin tưởng sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy du lịch bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên, mà còn là một hành động cụ thể nhằm chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm, thành nguồn lực cho du lịch, kinh tế và định vị thương hiệu thành phố. Thành phố kỳ vọng từ lễ hội năm nay sẽ có những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ biển đảo, từ cảng biển, từ năng lượng tái tạo, từ công nghiệp xanh, từ chuyển đổi số và đô thị thông minh; áo dài trở thành sản phẩm đặc thù trong các tour du lịch chuyên đề, sự kiện MICE, trong hoạt động giao lưu quốc tế góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo của TPHCM.

TIỂU TÂN