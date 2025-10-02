Mưa gió làm nhiều cây xanh ngã đổ

Cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh vào chiều 1-10 làm nhiều cây xanh phường Đông Hòa (TPHCM) ngã đỗ, đè trúng người đi đường.

Đêm 1-10, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa (TPHCM) đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ mưa lớn, gió giật bị cây ngã trúng.

Lãnh đạo UBND phường Đông Hòa đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị xây xanh ngã đỗ gây chấn thương

Trước đó, chiều tối 1-10, trên địa bàn phường xảy ra mưa kèm gió mạnh làm 27 cây cây tràm bông vàng ở khu dân cư Niên Ích (khu phố Đông A) và gây mất điện khu vực.

Trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (khu phố Đông B) cũng có 5 cây dầu trên tuyến đường ngã đổ. Ở gần đó, tại khu đất tái định cư Lồ Ồ có 13 cây xã cừ ngã vào nhà dân và làm mất điện cục bộ.

Cây xanh bật gốc do cơn mưa lớn chiều 1-10

Nghiêm trọng hơn trên đường Tân Hòa (khu phố Tân Hòa) có 15 cây me tây ngã đỗ, có 2 cây bật gốc đè trúng một học sinh lớp 5 trường trên đường đi học về. Cháu được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ trong tình trạng chấn thương tay. Một nạn nhân khác sinh năm 1982 (ngụ khu phố Tân Hòa) cũng được đưa đến Bệnh viện Quân đoàn 4 theo dõi, điều trị.

Lực lượng chức năng và người dân xử lý cây ngã đổ.

VĂN CHÂU