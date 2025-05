Mưa gió thượng nguồn, nước sông Hồng lên

Mưa to xuất hiện ở nhiều địa phương đã gây những thiệt hại không nhỏ ngày đầu mùa mưa. Ở thượng nguồn Tây Bắc, nước sông Hồng lên...

Thông tin từ tỉnh Lào Cai, mưa gió diễn ra suốt đêm 10-5 đến ngày 11-5 ở thượng nguồn (nhiều khu vực vượt 100mm) đã khiến mực nước sông Hồng trưa và chiều 11-5 dâng nhanh.

Nước sông Hồng tại TP Lào Cai đang lên nhanh, ngày 11-5. Ảnh: BÁO LÀO CAI

Theo Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Lào Cai, đây là trận mưa lớn diện rộng, xuất hiện ngay đầu mùa mưa năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu là do không khí lạnh kết hợp vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, khiến mưa xuất hiện đồng loạt tại nhiều địa phương.

Theo thông tin từ Sở NN-MT tỉnh Lào Cai, mưa dông đã làm 35 nhà dân bị tốc mái, sạt lở đất vào nhà (huyện Bảo Yên 26 nhà, Văn Bàn 8 nhà và Mường Khương 1 nhà). Mưa lũ đã làm một số trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn ở các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Văn Bàn bị hư hỏng.

Còn theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), mưa lớn, dông lốc trong 2 ngày 9 và 10-5 đã khiến bà C.X.M. (31 tuổi, ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) tử vong do sạt lở đất và lũ cuốn trôi; ông V.V.P. (36 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) bị mất tích tại công trường dự án nạo vét, gia cố suối Cái - đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai, nghi do nước cuốn trôi. Một người dân khác ở tỉnh Quảng Trị bị thương do sét đánh.

Về nhà ở, có ít nhất 89 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 28 ngôi nhà, Sơn La 2 ngôi nhà, Tuyên Quang 42 ngôi nhà, Hòa Bình 11 ngôi nhà, Quảng Trị 6 ngôi nhà). Đồng thời, có gần 37ha hoa màu, lâm nghiệp ở các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai bị ngập; 1,5 tấn xoài non ở tỉnh Sơn La và 4,5ha ao cá, 105ha diện tích đất nông nghiệp ở Bình Dương bị thiệt hại.

Lai Châu mưa đá, tổng thiệt hại 3 tỷ đồng Đêm 10 đến sáng 11-5, mưa lớn kèm dông lốc, mưa đá trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng tại nhiều huyện của tỉnh Lai Châu. Theo thống kê nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đã có gần 400 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 nhà sập hoàn toàn, nhiều trường học hư hỏng, hơn 160ha hoa màu bị thiệt hại, 4 cột điện đổ, nhiều xã mất điện, nhiều tuyến phố ở TP Lai Châu bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính gần 3 tỷ đồng.

PHÚC HẬU