Mùa hè xanh 2025 ở Nhôn Mai: Dấu ấn du học sinh

Nhôn Mai là một xã biên giới thuộc tỉnh Nghệ An, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Sau cơn bão số 3, Nhôn Mai vẫn còn ngổn ngang bùn đất và những điểm sạt lở chặn lối. Đội hình áo xanh du học sinh bắt đầu bằng việc cấp thiết nhất: cùng địa phương dọn dẹp đường sá, san gạt bùn, khai thông những đoạn bị chia cắt để người dân có thể đi lại an toàn.

Từng xe rác được kéo đi, từng bậc dốc được gạt phẳng, nhịp sống thường ngày dần trở lại; ở nơi thiên tai vừa đi qua, điều thiết thực nhất là mở một con đường.

Từ những tuyến đường đã thông, các bạn trẻ tiếp tục vào trường học nơi cần không gian sạch và sáng để đón học sinh cho năm học mới. Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nhôn Mai, nhóm tình nguyện đã xây dựng và trao tặng công trình “Thư viện cho em” (ảnh). Các bạn còn hỗ trợ sửa chữa, cải tạo mới, bổ sung vật tư, cải thiện thoát nước khu nhà bếp và nhà vệ sinh… Một giá sách gọn gàng, một nhà bếp đủ đầy và khu vệ sinh sạch sẽ, với trẻ em vùng cao, đó là bước khởi đầu cho những giờ học dễ chịu hơn và những thói quen tốt bền lâu.

Hành trình của màu xanh còn là hành trình trở về với nguồn cội. Đoàn du học sinh cũng đã đến Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) để dâng hoa, báo công với Bác. Nghi thức trang trọng mà gần gũi kết nối trọn vẹn chuyến đi: đi để trao năng lượng tích cực, và trở về với một lời hẹn sống biết ơn và sẵn sàng góp sức nhiều hơn. Phía sau những phần việc hoàn thành là sự đồng hành ấm áp của phụ huynh và cộng đồng người Việt, sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga. Những cuốn sách, vật tư, khoản đóng góp và lời động viên vượt ngàn cây số đã giúp ý tưởng thiện nguyện trở thành công trình cụ thể. Từ “đường thông” đến “lớp sáng” và “vệ sinh sạch” trong trường, mỗi mắt xích đều được siết chặt bằng tinh thần chung tay.

Đây là lần thứ hai, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov thực hiện chiến dịch mùa hè xanh. Điều này không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục tinh thần trách nhiệm, luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Những đóng góp ấy đã đem lại giá trị tốt đẹp, lan tỏa yêu thương và niềm tin trong cộng đồng, đặc biệt ý nghĩa khi được thực hiện vào dịp cả nước hướng về ngày đại lễ của dân tộc. Đây cũng là minh chứng sống động cho tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

TRÍ DŨNG, từ LB Nga