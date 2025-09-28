Mưa lớn chia cắt nhiều nơi ở xã biên giới A Vương (Đà Nẵng)

Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, cây cối ngã đổ, đường đi sạt lở... khiến nhiều thôn tại xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng) bị chia cắt.

Lãnh đạo UBND xã A Vương thăm hỏi, động viên người dân thôn A’ur đang ở lại trung tâm xã do mưa lớn chia cắt đường về thôn. Ảnh: BRIU QUÂN

Trưa 28-9, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, ông vừa dẫn đoàn công tác của xã đi kiểm tra hiện trường; thăm hỏi, động viên 12 người dân thôn A’ur đang ở lại trung tâm xã do đường về thôn bị chia cắt, nước dâng cao, cây cối ngã đổ gây nguy hiểm.

Lực lượng xã A Vương kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Ảnh: BRIU QUÂN

Theo ông Briu Quân, trong sáng cùng ngày, do ảnh hưởng bão số 10, địa bàn xã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa cập nhật lúc 10 giờ đạt 80mm. Mực nước các sông, suối như: M’roong, Talang, Avương, Ta’e… đang dâng cao từ 1 – 1,5m so với mức trung bình.

Mực nước sông tại xã A Vương dâng cao do mưa lớn. Ảnh: BRIU QUÂN

Clip: Mực nước sông tại xã A Vương dâng cao do mưa lớn. Clip: BRIU QUÂN

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã A vương chủ động chỉ đạo 5 trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong ngày 29-9 và theo dõi tình hình cơn bão để tổ chức dạy học phù hợp.

Điện ở xã bị cúp từ 5 giờ 30 phút ngày 28-9 đến trưa cùng ngày vẫn chưa được khôi phục. Hiện xã còn khoảng 15ha lúa hè thu chín tới nhưng chưa kịp thu hoạch, chủ yếu ở chân ruộng cao.

Lực lượng chức năng hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: BRIU QUÂN

Ảnh: BRIU QUÂN

Ảnh: BRIU QUÂN

UBND xã đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm lương thực dự trữ, chỉ đạo các thôn chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh, đốn tỉa cây xanh với sự tham gia của lực lượng xung kích và vũ trang tại chỗ.

Địa phương xác định 2 nhóm nguy cơ uy hiếp chính gồm: lũ quét, ngập lụt tại các thôn Ta Lang, R’cung, Azứt, Aréc, A’ur, T’ghêy, Cr’toonh, Xa’ơi; nguy cơ sạt lở đất tại các thôn Atêếp, Bhloóc, Ga’lâu, T’ghêy, Xa’ơi, L’gôm.

Ban Chỉ huy xã đã phân công lực lượng phụ trách các địa bàn xung yếu. Ảnh: BRIU QUÂN

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ. Ảnh: BRIU QUÂN

Ban Chỉ huy xã đã phân công lực lượng phụ trách các địa bàn xung yếu, tổ chức họp thôn, xây dựng phương án ứng phó, trong đó ưu tiên sơ tán dân xen ghép khi có tình huống xấu.

Trưa cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ phát bản tin khẩn cấp về cơn bão số 10. Hồi 10 giờ, tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị – Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Ảnh hưởng của bão gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 tại nhiều trạm ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Riêng đảo Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tới, bão dự kiến tiếp tục hướng vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

