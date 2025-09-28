Nghệ An, Thanh Hóa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã và đang huy động tổng lực các lực lượng để sơ tán dân tại các khu vực: ven biển, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác sơ tán dân tại chung cư Quang Trung

Xuyên trưa 28-9, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đã chia làm nhiều tổ trực tiếp đi kiểm tra tình hình, đốc thúc sơ tán dân đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 28-9.

Các lực lượng quân sự, công an cùng các lực lượng khác trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền cấp xã hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tham gia di dời 182 hộ/447 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại khu chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), người dân đã được sơ tán đến các nơi an toàn. Đây là chung cư cũ, xuống cấp nghiêm trọng nên lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu tất cả mọi người dân phải sơ tán, không được lơ là, chủ quan.

Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ học ngày 29-9 để đảm bảo an toàn.

* Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa rất lớn tại nhiều khu vực miền núi dẫn đến ngập lụt, chia cắt cục bộ ở các xã Thường Xuân, Hóa Quỳ, Lam Sơn, Xuân Chinh... Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và các lực lượng đã khẩn trương hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Hình ảnh lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác sơ tán dân, công tác ứng phó với bão số 10:

Các lực lượng của tỉnh Nghệ An đưa ở già yếu ở chung cư Quang Trung đến nơi an toàn

Hình ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng, chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán dân, ứng phó với bão mưa lũ, bão số 10:

DUY CƯỜNG