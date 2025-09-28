Đêm nay 28-9, bão vào miền Trung

Theo các cơ quan khí tượng, từ đêm nay đến sáng mai 29-9 là thời điểm mưa to gió lớn nhất ở Bắc Trung bộ khi tâm bão đổ bộ đất liền, đặc biệt là Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 6 giờ ngày 28-9, tâm bão số 10 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc - 109,7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam, cách TP Đà Nẵng khoảng 150km về phía Đông.

Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam về vị trí tâm bão số 10 đổ bộ, cập nhật 5 giờ ngày 28-9

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo, đến chiều nay 28-9, tâm bão nằm trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, với cấp 12-13 giật cấp 16, có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 30km/giờ.

Từ đêm nay đến sáng mai 29-9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 25-30km/giờ, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung bộ, tâm bão nằm ở các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh, giảm còn cấp 9-10, giật cấp 13.

Mô hình dự báo của JTWC về vị trí bão số 10 (Bualoi) đổ bộ từ đêm nay 28-9 theo giờ Việt Nam. Nguồn: Z.E

Theo bản tin do Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hoa Kỳ phát hồi 4 giờ ngày 28-9 (giờ Việt Nam), bão Bualoi (Philippines gọi là Opong, Nhật Bản gọi là bão số 20, Việt Nam gọi là bão số 10) đang tiến rất gần miền Trung của Việt Nam, với sức gió rất mạnh và diễn biến nguy hiểm.

Hồi 4 giờ sáng, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 246km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 28km/giờ (chậm hơn 2 ngày trước nhưng vẫn nhanh hơn bình thường). Sóng biển vùng gần tâm bão cao tới 8,5m.

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão sẽ lướt dọc vùng biển Huế - Quảng Trị, sau đó đổ bộ vào đất liền Bắc Trung bộ (tâm bão có thể nằm ở khu vực Bắc tỉnh Quảng Trị), nhiều khả năng từ đêm 28-9 đến rạng sáng 29-9 (sớm hơn dự báo trước đó).

Ảnh vệ tinh đĩa mây do bão số 10 gây ra, cập nhật lúc 7 giờ ngày 28-9

JTWC nhận định, bão có thể đạt cường độ lớn nhất là 150-165km/giờ (cấp 13) khi áp sát bờ biển miền Trung Việt Nam. Đây là mức bão rất mạnh, có thể gây ra gió giật dữ dội, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và nước dâng nguy hiểm tại vùng ven biển.

Sau khi đi sâu vào đất liền Việt Nam, bão suy yếu do tác động địa hình và tan dần trên khu vực bắc Lào trong vòng 48 giờ.

JTWC cảnh báo người dân tại khu vực từ Huế đến Bắc Quảng Trị cần đặc biệt cảnh giác trước gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ ngập lụt diện rộng, nhất là trong thời điểm bão đổ bộ từ đêm nay 28-9.

PHÚC HẬU