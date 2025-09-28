Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tàu cá gặp bão số 10

Ngay sau khi 2 tàu cá từ TPHCM gặp nạn tại lạch Cửa Việt trong lúc vào trú bão số 10 khiến 1 tàu chìm, 1 tàu chết máy, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Hiện trường chỉ đạo cứu hộ còn có ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Lê Ngọc Quang (phải) có mặt chỉ đạo cứu hộ

Như SGGP đưa tin, hai tàu cá mang số hiệu BV4670 TS và BV0042 TS (đăng ký tại TPHCM) vào cảng Cửa Việt tránh bão.

Khi đến gần cửa lạch, cả hai tàu gặp nạn, một chìm, một vỡ mạn, 11 ngư dân kêu cứu.

Sử dụng drone tìm kiếm cứu hộ

Nhờ phản ứng nhanh, lực lượng chức năng đã trực tiếp cùng ngư dân tiếp cận hiện trường, đưa 8 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Quân y thăm khám cho các ngư dân

Các quân y biên phòng đã sơ cứu, kiểm tra sức khỏe định kỳ 30 phút/lần, bước đầu cho thấy sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Hậu cần ăn uống, nơi nghỉ của các thuyền viên được đảm bảo đầy đủ.

Bộ đội biên phòng lo suất ăn cho các ngư dân được cứu hộ

Đến thời điểm này, vẫn còn 3 ngư dân mất tích. Công tác tìm kiếm đang khẩn trương triển khai với sự tham gia của gần 100 người, gồm bộ đội biên phòng, công an, cảnh sát biển và ngư dân địa phương.

Lực lượng đã sử dụng drone hỗ trợ tìm kiếm trên biển. Một ngư dân may mắn bám được phao tiêu ngoài khơi nhưng do sóng to, gió lớn, công tác cứu hộ chưa thể tiếp cận.

Một trong 3 ngư dân được phát hiện trên phao tiêu ngoài khơi lạch c ửa Việt

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết: “Các phương án đã sẵn sàng, lực lượng đang chờ sóng gió giảm để tiếp cận nhanh nhất, quyết tâm đưa ngư dân về an toàn”.

MINH PHONG