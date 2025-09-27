Đoàn đại biểu trí thức TPHCM vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn hành trình về nguồn “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác” vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: MINH THI

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu trí thức tiêu biểu TPHCM thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn dành cho người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng và nhân dân làm nên thắng lợi vẻ vang. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đại diện Ban Quản lý Lăng trao Huy hiệu Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: MINH THI

Trước đó, đoàn đại biểu gặp gỡ Bộ Tư lệnh quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các đại biểu vinh dự nhận Huy hiệu Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, những địa danh gắn bó với Bác và xem thước phim tư liệu đầy xúc động về những ngày cuối cùng của Bác trước lúc đi xa vẫn dành trọn tình cảm cho nhân dân và đất nước.

Nhiều đại biểu xúc động khi xem thước phim tư liệu về những ngày cuối cùng của Bác. Ảnh: THÀNH AN

Theo đồng chí Nguyễn Việt Long, hành trình về nguồn của đội ngũ trí thức TPHCM năm 2025 diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 tại Cao Bằng, Tuyên Quang và TP Hà Nội, có sự tham gia của hơn 110 đại biểu trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực: khoa học công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo; công dân trẻ tiêu biểu…

Đại diện Đoàn hành trình về nguồn “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác” trao tặng quà lưu niệm cho Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH THI

Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, lần đầu tiên TPHCM tổ chức hành trình về nguồn cho đại biểu trí thức, nhất là trong bối cảnh hợp nhất TPHCM mới, mở ra nhiều tiềm năng phát triển, trong đó đội ngũ trí thức đóng vai trò then chốt. Hành trình nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy TPHCM, quy tụ đại biểu trí thức từ nhiều lĩnh vực, nhiều thế hệ, đặc biệt có cả trí thức kiều bào yêu nước cùng tham gia.

Hành trình diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với các hoạt động tham quan danh thắng, khám phá văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam, qua đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, khát vọng cống hiến.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH THI

Đoàn cũng tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách, học sinh khó khăn tại Cao Bằng, thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân văn của cộng đồng trí thức thành phố. Qua hành trình, các trí thức có cơ hội giao lưu, gắn kết, mở rộng hợp tác, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, niềm tin son sắt và tinh thần yêu nước đến toàn xã hội, đến cộng đồng trí thức trong nước và quốc tế, cùng chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

THÀNH SƠN