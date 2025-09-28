Lập ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh tâm bão số 10 đi qua

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa tiếp tục ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Dự báo bão số 10 đổ bộ đêm nay 28-9

Công điện gửi bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ (từ Đà Nẵng trở ra); lãnh đạo các bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền nước ta và càng vào gần bờ càng mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những giờ tới.

Tiếp theo công điện ngày 26-9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bão số 10.

Trong đó, tập trung gia cố bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; chằng néo nhà cửa; sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm; dự trữ lương thực, thực phẩm ở khu vực có nguy cơ xảy ra chia cắt.

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ chỉ đạo phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ, lãnh đạo sở, ban, ngành xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thành lập ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở; tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở.

LÂM NGUYÊN