Hai tàu cá TPHCM gặp nạn ở Cửa Việt, 10 ngư dân còn mắc kẹt giữa sóng lớn

Sáng 28-9, hai tàu cá của ngư dân TPHCM gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt (Quảng Trị) tránh bão số 10, khiến một tàu chìm, một tàu hỏng máy; 10 thuyền viên kêu cứu khẩn cấp.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, hai tàu cá số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS gặp nạn cách bờ khoảng 1,5km. Một tàu đã chìm, tàu còn lại chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.

Clip BĐBP Cửa Việt tìm cách cứu 10 ngư dân còn lại trên 2 tàu gặp nạn
1000027564.jpg
Tàu cá mắc nạn trên đường vào lạch Cửa Việt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người nhà các ngư dân, lực lượng biên phòng huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, nhân dân tổ chức ứng cứu. Đến nay, một ngư dân đã bơi vào bờ an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với các đơn vị ở Triệu Vân và Hải đội 2 tiếp cận hiện trường, duy trì liên lạc với chủ tàu và gia đình ngư dân.

1000027566.jpg
Một ngư dân bơi được vào bờ, còn 10 ngư dân chờ được cứu
MINH PHONG

