Hai tàu cá TPHCM gặp nạn ở Cửa Việt, 10 ngư dân còn mắc kẹt giữa sóng lớn

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, hai tàu cá số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS gặp nạn cách bờ khoảng 1,5km. Một tàu đã chìm, tàu còn lại chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người nhà các ngư dân, lực lượng biên phòng huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, nhân dân tổ chức ứng cứu. Đến nay, một ngư dân đã bơi vào bờ an toàn.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với các đơn vị ở Triệu Vân và Hải đội 2 tiếp cận hiện trường, duy trì liên lạc với chủ tàu và gia đình ngư dân.