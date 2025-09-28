Sạt lở đất chia cắt nhiều khu vực ở Đà Nẵng

Ảnh hưởng của bão số 10, nhiều địa bàn tại Đà Nẵng ghi nhận mưa lớn, sạt lở và nước sông chảy xiết.

Trưa 28-9, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã làm sạt lở nghiêm trọng đoạn đường Quốc lộ 14D, đoạn qua thôn Đắc Rế.

Lực lượng chức năng xã La Dêê cắm biển cảnh báo. Ảnh: BÙI THẾ ANH

Sạt lở nghiêm trọng đoạn đường Quốc lộ 14D, đoạn qua thôn Đắc Rế. Ảnh: BÙI THẾ ANH

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã La Dêê đã cho lực lượng làm ngay biển cảnh báo và rào khu vực, để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua tuyến Quốc lộ 14D.

Ảnh: BÙI THẾ ANH

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão, khu vực chợ xã Tân Hiệp (TP Đà Nẵng) nằm ngay cạnh cầu cảng và bến tàu, đất đá đã bị gió, sóng biển cuốn lên bờ.

Khu vực chợ xã Tân Hiệp, đất đá bị gió, sóng cuốn lên bờ. Ảnh: LÊ MỚI

Đất đá, rác thải nằm ngổn ngang trên lối đi. Ảnh: LÊ MỚI

Ảnh: LÊ MỚI

Ghi nhận tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), mưa đã giảm xuống mức nhỏ, song mực nước sông trên địa bàn vẫn chảy xiết. Nước cuốn theo nhiều rác thải, đất đá.

Thời tiết tại xã Hòa Vang lúc 11 giờ có mưa nhỏ. Ảnh: THIÊN VŨ

Nước sông tại xã Hòa Vang chảy xiết. Ảnh: THIÊN VŨ

* Mưa lớn, cây đổ chèn ô tô, 6 người thoát hiểm

Sáng 28-9, một cây lớn đổ tại ngã tư Phan Hành Sơn – An Dương Vương (TP Đà Nẵng) đè lên ô tô, 6 người bị mắc kẹt đã được lực lượng PCCC cứu an toàn.

Vào lúc 6 giờ 55 ngày 28-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 3 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin từ Trung tâm TTCH – Công an TP Đà Nẵng về sự cố một cây lớn đổ, đè lên ô tô tại ngã tư đường Phan Hành Sơn – An Dương Vương (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Xe ô tô do anh Nguyễn Thế Q. (SN 1995, trú tại Bắc Trà My, Quảng Nam) điều khiển.

Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Nguồn: Công an TP Đà Nẵng

Tại đây, lực lượng phát hiện có người bị nạn trong xe, lập tức dùng máy cưa cắt cành cây, đưa 6 người bị nạn ra ngoài an toàn. Sau đó, đơn vị dọn dẹp hiện trường, trả lại mặt đường thông thoáng cho các phương tiện lưu thông.

Đến 7 giờ 35 phút cùng ngày, công tác cứu nạn kết thúc, lực lượng và phương tiện trở về trực sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xuất hiện mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hơn 60–80mm chỉ trong vài giờ.

Trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 27 đến 5 giờ ngày 28-9), Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được: Hòa Xuân 65,6mm, Chi cục Thủy lợi 62,8mm, Cầu Vĩnh Điện 80,2mm, Hội An 73,6mm, Văn phòng thường trực 81,8mm, Kỳ Phú 63mm… Nước trên các sông đang lên, nhiều nơi đạt mức báo động 1.

Nước sông dâng nhanh, một số tuyến đường và khu vực trũng thấp đã ngập sâu từ 0,1–0,3m, có điểm 0,5m, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, hồi 7 giờ sáng 28-9, tâm bão số 10 ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc; 109,5 độ kinh Đông, cách Huế 170km về phía Đông.

Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 30km/giờ.

Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển gần gấp đôi trung bình, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng gây gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Trong ngày 28-9, tại Đà Nẵng dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80–180mm, có nơi trên 250mm; gió trên đất liền ven biển mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8.

Sáng 28-9, trung tâm TP Đà Nẵng mưa từng cơn. Ảnh: THIÊN VŨ

Trên biển, vùng gần tâm bão gió có thể đạt cấp 10–13, giật cấp 16, sóng cao 5–7m, cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè và các hoạt động ven bờ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian gió mạnh, mưa lớn; chủ động phòng ngừa ngập úng, sạt lở; tàu thuyền tuyệt đối không hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Sáng cùng ngày, bà Lê Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, tình hình vận hành hồ thủy điện tính đến 7 giờ ngày 28-9, mực nước các hồ tăng nhẹ nhưng vận hành dưới mực nước đón lũ.

* Sáng 28-9, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và giao thông trên địa bàn.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã trực chiến, tuần tra các tuyến đường trọng điểm, xử lý kịp thời các sự cố như cây ngã, biển báo hư hỏng, sạt lở đất đá.

Lực lượng công an kịp thời xử lý cây xanh gãy đổ do ảnh hưởng bão số 10

Cây xanh bật gốc chắn ngang đường

Tại các khu vực trũng thấp, cảnh sát giao thông giăng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh đi vào vùng nguy hiểm.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra bến cảng, hướng dẫn ngư dân chằng chống tàu thuyền, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, các tổ công tác phối hợp dọn dẹp cây đổ, điều tiết giao thông và hướng dẫn phương tiện đi lại an toàn.

Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng chức năng phân luồng giao thông trong mưa bão

Lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng ứng trực 24/24, sẵn sàng cho mọi tình huống

Nhờ sự chuẩn bị chủ động và kịp thời, giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng đến thời điểm hiện tại cơ bản thông suốt. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục trực chiến 24/24, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh do bão.

* Một người bị lũ cuốn trôi khi bơi qua sông

Ngày 28-9, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, một số tuyến đường bị hư hỏng, ngập nhẹ do bão số 10 gây ra; một người dân bị lũ cuốn trôi khi đi làm về.

Qua thống kê ban đầu, có 5ha lúa cùng 2ha hoa, rau màu ở xã Phước Chánh bị ngập, hư hại. Trong khi đó, các phường Hội An, Hải Vân và xã Nam Giang, TP Đà Nẵng đã sơ tán 61 người dân ở các khu vực có nguy hiểm. Một số đoạn, tuyến đường giao thông bị hư hỏng, bồi lấp đất, đá, sạt lở taluy âm...

Một số tuyến đường ở vùng cao của TP Đà Nẵng bị sạt lở

Theo đó, 10 tàu cá đánh bắt ở khu vực đặc khu Hoàng Sa đã di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 10. Hiện TP Đà Nẵng còn 74 tàu cá với 2.954 lao động đang hoạt động ở vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa, không có tàu nào ở trong vùng nguy hiểm trên biển.

Còn theo báo cáo xã Khâm Đức, khoảng chiều 27-9, ông L.V.K (sinh năm 1988, trú xã Khâm Đức), trên đường đi làm về đã bơi qua sông Nước Mỹ thì không may bị nước cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị nạn

Đồng thời, theo báo cáo của các địa phương, trước thời điểm bão ảnh hưởng đất liền, có 112 người dân vào rừng thăm rẫy hiện chưa về. Cụ thể: xã Phước Chánh có 9 người, xã Phước Năng có 103 người. Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang liên lạc với những người này.

Cùng ngày 28-9, ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng), cho biết, người dân và chính quyền địa phương tìm kiếm ông Ngô Minh T. (62 tuổi, trú xã Thạnh Bình) bị mất tích trong lúc tìm kiếm tổ ong trong rừng thuộc thôn 5.

Lực lượng chức năng cùng người dân kiếm người đàn ông bị mất tích trong rừng

Quảng Ngãi: Tàu thuyền hối hả vào bờ bán cá chạy bão

Nhận tin kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão số 10, hàng trăm tàu cá ngư dân Quảng Ngãi hối hả vào bờ bán cá, trú bão.

Clip: Tàu thuyền hối hả vào bờ bán cá chạy bão. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tại cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều tàu cá đã cập cảng bán cá và neo tàu tránh trú bão.

Các tàu cá hối hả vào cảng bán cá, neo tàu tránh bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tàu neo tại cảng Tịnh Hòa để đưa cá lên cảng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trên cảng cá, những người phụ nữ tranh thủ phân loại, sắp xếp cá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cá chuồn, cá nục vào cảng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tranh thủ bán cá kịp neo tàu, tránh trú bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những con cá tươi rói được đưa vào cảng sau chuyến biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ướp cá khi đưa lên xe tải. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đưa cá lên xe. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tính đến 10 giờ ngày 28-9, tỉnh Quảng Ngãi còn 270 tàu, 3.457 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, không có tàu nằm trong khu vực nguy hiểm của bão.

Theo tin Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 8 giờ ngày 28-9, tỉnh Quảng Ngãi có 45 hồ có tràn tự do đạt 100% dung tích. Riêng hồ chứa nước Nước Trong, mực nước lúc 8 giờ, ngày 28-9 đang ở cao trình 113,00m (MNDBT 129,50m), dung tích khoảng 131,1 triệu m3 (45,3%). UBND các xã ven biển phía Bắc tỉnh, đặc khu Lý Sơn và UBND các xã phía Tây tỉnh sẵn sàng kịch bản chi tiết di dời, sơ tán dân ứng phó gió mạnh do bão và sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn để triển khai ứng phó các tình huống thiên tai.

XUÂN QUỲNH - KỲ LÂM - PHẠM NGA - NGUYỄN CƯỜNG - NGUYỄN TRANG