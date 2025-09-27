Xã đảo Tam Hải dừng hoạt động các tuyến phà ứng phó bão số 10

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, xã đảo Tam Hải đã chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng lên phương án phòng chống bão số 10 (Bualoi), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Lực lượng chức năng xã Tam Hải đảm bảo an toàn tại tuyến phà Tam Hải - Tam Quang ngày 27-9. Ảnh: Công an xã Tam Hải

Tối 27-9, ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 10, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Hải, hiện nay, địa phương đã liên lạc được với tất cả các tàu thuyền vào neo đậu, tránh trú bão an toàn. Đồng thời, chủ động rà soát toàn bộ nhà dân ở những vùng nguy hiểm, phối hợp cùng các lực lượng sẵn sàng di dân khi có tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, để ứng phó với mưa lớn, từ tối nay, UBND xã đã cho dừng hoạt động tại các tuyến phà Tam Hải – Tam Quang nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

“Đơn vị sẽ theo sát dự báo hướng đi của bão, chủ động nắm tình hình để linh hoạt cho phà hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của bà con”, Chủ tịch UBND xã Tam Hải Huỳnh Văn Cường thông tin.

Chủ động rà soát toàn bộ nhà dân ở những vùng nguy hiểm, sẵn sàng di dân khi bão đổ bộ. Ảnh: Công an xã Tam Hải

Cũng trong ngày 27-9, lực lượng Công an xã Tam Hải đã có mặt tại các bến phà Tam Quang – Tam Hải, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi qua lại.

Lực lượng cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con ngư dân khẩn trương neo đậu tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, chấp hành nghiêm quy định không ra khơi khi bão đổ bộ.

Công an xã Tam Hải phối hợp Ban chỉ huy Quân sự, Dân quân tự vệ và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các khu vực xung yếu; tiến hành rà soát hộ dân sinh sống tại vùng trũng thấp, sẵn sàng phương án di dời khẩn cấp đến nơi an toàn khi có tình huống phát sinh.

Ngoài ra, lực lượng an ninh trật tự tại các thôn được huy động tham gia trực tiếp cùng công an xã tăng cường tuần tra, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trong thời gian bão đổ bộ.

Các lực lượng chức năng tổ chức ứng trực 24/24 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

PHẠM NGA