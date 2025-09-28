Xã hội

Dùng Drone vượt gió bão thả phao, cứu thuyền viên thứ 9 ở Cửa Việt

Đến 13 giờ ngày 28-9, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cứu thành công thuyền viên thứ 9 trong vụ 2 tàu cá TPHCM gặp nạn khi vào vùng biển Cửa Việt trú bão số 10.

Clip: Cứu thuyền viên thứ 9

Trước đó, sóng lớn, gió mạnh khiến 1 tàu cá bị chìm ở bờ nam, 1 tàu bị hư hỏng nặng, tổng cộng 11 thuyền viên gặp nạn. Đến sáng cùng ngày, 8 người đã được đưa vào bờ an toàn, còn 3 người mất tích.

Do sóng to, khuất tầm nhìn, lực lượng biên phòng đã huy động Drone chuyên dụng mang theo phao cứu hộ để trinh sát, cứu nạn.

Sau khi phát hiện nạn nhân, Drone thả phao có dây nối với bờ để nạn nhân bám vào.

Khi nạn nhân bám được phao, trong bờ, các lực lược chức năng kéo dây trước sóng bão, đưa thuyền viên vào bờ an toàn.

1000061028.jpg
Thuyền viên bám trụ tại phao tiêu ngoài khơi được cứu

Nhờ sự phối hợp này, thuyền viên thứ 9 đã được ứng cứu thành công.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt.

Thuyền viên thứ 9 đang được chăm sóc y tế chu đáo.

MINH PHONG

