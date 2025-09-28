Xã hội

Hai tàu cá TPHCM gặp nạn: 8 người thoát nạn, 3 người còn mất tích

Sáng 28-9, Đồn Biên phòng Cửa Việt (Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã cứu sống 8 ngư dân trên tàu cá bị sóng lớn đánh vỡ mạn khi vào bờ tránh bão số 10.

>> Clip cứu nạn ngư dân 2 tàu cá gặp nạn. Thực hiện: HOÀNG THÁI

Theo Đồn biên phòng Cửa Việt, đến 8 giờ 30 phút sáng 28-9, do sóng gió to, tàu Biên phòng khó tiếp cận cứu nạn nên đã huy động một ghe nhỏ của ngư dân đưa được 8 người vào bờ an toàn. 3 người trên tàu chưa chìm hẳn đã nhảy xuống biển để bơi vào bờ. Do khu vực có sóng lớn, các phương tiện không thể tiếp cận, các lực lượng đang tìm cách cứu nạn.

1000061012.jpg
Các ngư dân được đưa vào bờ

Trước đó, hai tàu cá mang số hiệu BV4670 TS và BV0042 TS (đăng ký tại TPHCM) vào cảng Cửa Việt tránh bão. Khi đến gần cửa lạch, cả hai gặp nạn, một tàu bị chìm, một tàu vỡ mạn.

1000061013.jpg
Đã cứu sống 8 ngư dân trong vụ 11 ngư dân gặp nạn

Nhờ phản ứng nhanh, lực lượng chức năng đã trực tiếp cùng ngư dân tiếp cận hiện trường, đưa 8 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Công tác tìm kiếm những ngư dân mất tích vẫn đang diễn ra khẩn trương.

