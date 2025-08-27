Hà Nội vẫn mưa, nước sông Đáy lên ngập cầu dân sinh

Cập nhật đến sáng nay 27-8, Hà Nội vẫn mưa, thời tiết xấu, nhưng cường độ mưa giảm hơn so với ngày 26-8.

Mưa lớn kéo dài 3 ngày do hoàn lưu bão số 5 khiến Hà Nội đang quá tải toàn hệ thống thoát nước. Đến 7 giờ ngày 27-8, các trạm đo mưa tự động vẫn ghi nhận mưa tại Đông Anh 127mm và Kim Anh 100mm, Trâu Quỳ 100mm, Sóc Sơn 74mm…

Ổ mây lớn gây mưa kéo dài ở Hà Nội. Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ 40 hôm nay 27-8

Sáng 27-8, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngập. Trong đó, một số khu vực vẫn ngập sâu như đại lộ Thăng Long, khu đô thị Hoài Đức, ngã ba Xa La (Phạm Tu), Quốc lộ 32 qua Tân Tây Đô...

Đường lên cầu Vĩnh Tuy (sang Long Biên), sáng nay, 27-8, đang ngập nặng

Khu đô thị An Khánh vẫn chìm trong nước sáng 27-8, xe không thể qua lại

Những địa điểm này, xe chưa thể đi qua. Khu vực ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh nước cũng ngập sâu, giao thông ùn ứ.

Sông Tô Lịch (Hà Nội) đang "no nước"

Nguyên nhân nhiều điểm vẫn ngập là do hiện nay hệ thống hồ điều hòa ở Hà Nội đã "no nước". Đồng thời, các sông tiêu thoát như: sông Tô Lịch, sông Nhuệ… ở mức cao do nước mưa từ nội thành Hà Nội chảy ra và từ thượng nguồn đổ xuống.

Nước trên các sông tiêu thoát chậm do nước sông Đáy, sông Tích ở phía Tây và Tây Nam Hà Nội đang lên nhanh.

Khi mực nước ở sông Nhuệ hoặc sông Đáy cao hơn nội thành, các cống phải đóng để tránh nước tràn ngược, làm nước nội thành chỉ có thể rút nhờ bơm cưỡng bức tại các trạm lớn như Yên Sở, Đồng Bông, Cổ Nhuế.

Hồ Hoàng Cầu và các hồ chứa nước mưa ở Hà Nội đang căng nước, tiêu thoát chậm do các sông ở ngoại thành có lũ

Hiện, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động mọi khả năng để tiêu thoát nước ở nội thành Hà Nội. Trạm bơm Yên Sở (ở phía Nam Hà Nội) đang hoạt động hết công suất 90m3/giây. Đồng thời, hơn 2.000 công nhân thoát nước túc trực, mở cửa xả hàng loạt hồ điều hòa như Bảy Mẫu, Thiền Quang, Trúc Bạch, Giảng Võ…

Cầu dân sinh ở phía Tây Hà Nội đêm 26-8 ngập nước

Ghi nhận của PV Báo SGGP, từ chiều và tối qua, nước lũ sông Đáy và sông Tích ở Hà Nội đã bắt đầu lên khá nhanh, gây ngập một số mặt cầu dân sinh bắc qua sông Đáy ở các xã An Khánh, Hưng Đạo… của Hà Nội. Nước sông Đáy lên khiến khả năng tiêu thoát nước ở sông Nhuệ và sông Tô Lịch kém.

Nước sông Đáy dâng ngập mặt cầu dân sinh Đại Thành (Hà Nội) từ tối 26-8

Đồng thời, ở ven các sông nước lên, nguy cơ ngập úng cũng ở mức cao. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội đề nghị khẩn cấp rà soát và hộ đê tại các vị trí xung yếu, tăng cường tuần tra, canh gác và kịp thời báo cáo các sự cố để phối hợp xử lý.

Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Bắc bộ cho biết, trong ngày 27-8, mưa vẫn tiếp tục tại nhiều khu vực miền Bắc. Hà Nội vẫn có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ rất to. Từ chiều nay, mưa giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ trong dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở vẫn ở mức cao, cần tiếp tục theo dõi và ứng phó.

PHÚC VĂN