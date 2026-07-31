Mưa lớn giờ tan tầm, Hà Nội ngập cục bộ

Chiều 31-7, cơn mưa dông lớn đúng vào giờ tan tầm gây ngập cục bộ tại một số tuyến phố ở Hà Nội, gây ảnh hưởng giao thông.

Mưa lớn ở khu vực Gia Lâm - Long Biên (Hà Nội) gây ngập cục bộ trong thời gian ngắn, chiều 31-7

Theo số liệu từ hệ thống giám sát thoát nước Hà Nội, mưa dông kéo dài từ khoảng 16 giờ 30 đến 18 giờ, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Mưa xuất hiện trước tại các khu vực phía Đông và phía Nam của Hà Nội như Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Yên Sở…, rồi nhanh chóng lan rộng vào khu vực nội thành.

Mưa lớn gây ngập ở khu vực Vĩnh Hưng (Hà Nội), chiều 31-7. Ảnh: TRANG ANH

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát tại một số tuyến đường, dẫn đến tình trạng nước dềnh lên và gây ngập cục bộ.

Một số điểm xảy ra ngập nhưng cục bộ trong thời gian ngắn

Khu vực ngập chủ yếu ở một số tuyến đường ở phía Đông Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN DUY

Tại khu vực Long Biên và Hoàng Mai, các tuyến phố Đàm Quang Trung, Vĩnh Hưng, đường Cổ Linh bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy.

Tại khu vực Ba Đình, các điểm dềnh nước xuất hiện ở dốc La Pho - Thụy Khuê và phố Giang Văn Minh.

Tại khu vực Nam Từ Liêm và Cầu Giấy, một số đoạn trên đường Lê Đức Thọ cùng các khu vực trũng thấp quanh Mỹ Đình cũng xảy ra ngập cục bộ.

Mưa dông xuất hiện vào giờ tan tầm khiến xe cộ ùn ứ trên hướng qua cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), chiều 31-7. Ảnh: LƯU THÙY

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã mở các cửa phai, vận hành tối đa công suất các trạm bơm trọng điểm như Yên Sở, Đồng Bốt và bố trí công nhân khơi thông dòng chảy tại các miệng thu nước. Theo đơn vị này, tại phần lớn các điểm dềnh nước, nước rút sau khoảng 15-30 phút kể từ khi mưa giảm.

Giao thông ở khu vực Long Biên (Hà Nội) bị ảnh hưởng do nước ngập sau mưa vào giờ tan tầm, chiều 31-7. Ảnh: PHAN NGUYÊN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa dông tại Hà Nội vào chiều 31-7 chấm dứt sau khoảng 2-3 giờ. Tuy nhiên, đêm nay 31-7 và 2 ngày cuối tuần, Hà Nội cùng các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn có nhiều thời điểm xuất hiện mưa dông tương tự.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ tại Bắc bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực ven biển các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa to, cần đề phòng lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có xu hướng giảm mưa cả về lượng và phạm vi trong hai ngày cuối tuần.

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