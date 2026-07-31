TPHCM: Ký kết quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả thi hành án lĩnh vực đất đai

Ngày 31-7, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM và Sở NN-MT TPHCM tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác THADS liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Ký kết Quy chế phối hợp giữa THADS TPHCM và Sở NN-MT TPHCM

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TPHCM và ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác THADS liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quy chế xác định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc THADS liên quan đến đất đai.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa cho biết, TPHCM là địa phương có khối lượng việc và giá trị phải thi hành lớn nhất cả nước. Nhiều vụ việc có giá trị đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan đến đất đai.

Ông Hòa khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp sẽ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác THADS, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai cơ quan nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình tổ chức thi hành án.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, chủ động phối hợp với cơ quan THADS. Đặc biệt, chú trọng việc cung cấp thông tin, giải quyết vướng mắc đến lĩnh vực đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả THADS.

SONG MAI