TPHCM: Khánh thành làn ưu tiên xe đạp trên đường Mai Chí Thọ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM, cho biết dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 14,25 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024–2025. Công trình được khởi công ngày 10-10-2025 và hoàn thành thực tế vào ngày 26-12-2025, vượt kế hoạch hơn một tháng.

Cắt băng khánh thành làn ưu tiên xe đạp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Đoàn Văn Tấn, dự án nhằm cải tạo một phần hạ tầng đường bộ hiện hữu thành làn ưu tiên xe đạp, bảo đảm an toàn giao thông, tăng khả năng kết nối với vận tải hành khách công cộng, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn di chuyển bằng xe đạp cho các quãng đường ngắn trong đô thị.

Người dân háo hức trải nghiệm chạy xe đạp ở làn ưu tiên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Làn ưu tiên xe đạp có điểm đầu tại đường Nguyễn Cơ Thạch và điểm cuối tại đường D1, với vận tốc thiết kế 20 km/giờ, độ dốc dọc tối đa 4%. Chiều rộng làn xe đạp 2m trên phần đường Mai Chí Thọ và 1,5m tại các đoạn qua cầu. Mặt đường được thảm bê tông nhựa, sơn nhận diện rõ ràng để tách biệt với làn xe cơ giới, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, thoát nước, bãi đỗ và trạm xe đạp.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đô thị ngày càng gia tăng, việc phát triển giao thông xe đạp là giải pháp hiệu quả nhằm giảm khí thải từ phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, làn xe đạp còn hỗ trợ giải quyết bài toán “đầu – cuối” khi kết nối với xe buýt, metro, đồng thời giảm nguy cơ va chạm giao thông, nhất là đối với trẻ em và người cao tuổi.

Người dân trải nghiệm chạy xe đạp ở làn ưu tiên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo quy hoạch, đường Mai Chí Thọ là trục giao thông – đô thị quan trọng, kết nối nhiều khu dân cư lớn như Sala, Sadora, An Phú – An Khánh, nơi có nhu cầu đi lại quãng ngắn rất cao. Làn ưu tiên xe đạp được kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện kết nối hiệu quả với các tuyến metro.

Người dân trải nghiệm chạy xe đạp ở làn ưu tiên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng làn ưu tiên xe đạp trên đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch và đường D1, làm cơ sở hình thành tuyến xe đạp trọng điểm của thành phố. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục mở rộng sau khi đánh giá hiệu quả khai thác và khi nút giao An Phú hoàn thành, hướng tới kết nối với các trục đường và không gian công cộng quan trọng khác trên địa bàn TPHCM.

QUỐC HÙNG